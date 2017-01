Dragic brilha, Heat aumenta crise do Bulls e alcança sexta vitória seguida

Chicago Bulls e Miami Heat se enfrentaram nesta noite de sexta-feira (27) na United Center. Com uma atuação genial do armador Goran Dragic, o Heat bateu o Bulls por 100 a 88. Com a derrota, a crise em Chicago se instaura de vez, já que o clima dentro do elenco é péssimo e durante a semana um dos astros do time, Dwyane Wade, trocou farpas numa rede social com o armador Rajon Rondo.

O Heat chegou a sua 17ª vitória na atual temporada, mas ainda sim está bem longe da zona de playoffs, é apenas o 14º no leste. O Bulls perdeu a 25ª e amarga um princípio de crise apesar de ser o 7º no leste e estar indo aos playoffs.

O Heat recebe o Detroit Pistons na American Airlines Arena hoje (28), às 22h30. O Bulls encara o Philadelphia Sixers amanhã (29), às 22h, na United Center.

Em primeiro tempo equilibrado, Heat e Bulls empatam

O primeiro quarto na United Center foi um tanto desanimador para a franquia da casa. Nitidamente abalado pela crise do elenco, o Bulls foi mal e o Heat atuou de forma segura e consistente. Dion Waiters e Goran Dragic foram os nomes do espetáculo no período que acabou 33 a 24 para o Heat.

No segundo período o Bulls voltou ligado e reagiu.Taj Gibson e Paul Zipser ajudaram a franquia de Chicago a virar o jogo na United Center. Apesar do clima instável de alguns jogadores dos Bulls, Dwyane Wade, ajudou na reação chegando a apenas 8 pontos. O quarto e primeiro tempo acabou empatada em 53 a 53.

Heat domina Bulls e afunda a franquia de Chicago na crise

No terceiro período o Miami Heat voltou a abrir boa vantagem pra cima dos Bulls. Um início de quarto espetacular ofensivamente da franquia da Florida fez com que o Miami abrisse 12 pontos. Dragic e Waiters em grande noite comandavam a equipe do Heat que fechou o quarto vencendo por 77 a 67.

No último período de jogo o Miami Heat foi cirúrgico para garantir a sua sexta vitória seguida. O armador Goran Dragic chegou ao duplo-duplo no jogo. Apesar da boa atuação de Rajon Rondo e Wade, o Bulls não teve reação suficiente para virar o jogo. O Heat venceu por 100 a 88.

Destaques do jogo

Goran Dragic (MIA): 26 pontos, 11 assistências e 5 rebotes

Willie Reed (MIA): 20 pontos, 1 assistência e 5 rebotes

Dwyane Wade (CHI): 15 pontos, 3 assisntências e 6 rebotes

Taj Gibson (CHI): 14 pontos, 2 assistências e 5 rebotes