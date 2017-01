Na prorrogação e de virada, Pacers batem Kings com show de Paul George

Google Plus

Foto: Divulgação / NBA

Na noite desta sexta-feira (27), o Indiana Pacers venceu o Sacramento Kings, em casa, por 115 a 111, na prorrogação. A derrota dos Kings interrompe boa sequência de vitórias da equipe californiana, enquanto os Pacers contaram com o terceiro jogo seguido de Paul George marcando mais de 30 pontos.

O Indiana vinha de uma vitória fora de casa contra o Minnesota Timberwolves, na última quinta-feira (26). Já o Sacramento Kings veio de uma boa vitória fora de casa contra o atual campeão Cleveland, no mesmo dia do último jogo dos Cavs.

O próximo compromisso do Pacers será no domingo (29), em casa, contra o Houston Rockets. Já o Sacramento Kings visita os Hornets nesse sábado (28).

Sacramento Kings convence na primeira etapa e leva boa vantagem para o vestiário, em Indianápolis

Os Kings come;aram muito bem a partida, principalmente anulando Teague e George e utilizando da dupla Collison e Cousins para comandar a equipe, levando uma vantagem considerável de nove pontos.

Paul George consegue ritmo e Pacers levam partida para a prorroga;'ao

A dobra de marcação come;ou a falhar para a equipe da Califórnia. Com Jeff Teague, Paul George e Myles Turner os Pacers foram valentes e empataram a partida, principalmente Turner travando boas batalhas com Koufos e com a estrela dos Kings, DeMarcus Cousins. A partida foi par a prorrogação empatada em 104 a 104.

Paul George chama a responsabilidade e confirma boa fase levando Pacers à vitória

A partida estava parelha, até que George começou a jogar de forma agressiva. Convertendo um importante arremesso faltando pouco mais de 30 segundo, Paul George liderou a equipe, principalmente na prorrogação, marcando pontos importantes na partida e ajudando os Pacers a vencerem por 115 a 111.

Destaques do jogo

Indiana Pacers

Paul George: 33 pontos, 4 rebotes e 3 assistências

Jeff Teague: 17 pontos, 8 rebotes e 8 assistências

Myles Turner: 14 pontos, 2 rebotes e 4 assistências

Sacramento Kings

DeMarcus Cousins: 26 pontos, 16 rebotes e 5 assistências

Kosta Koufos: 9 pontos e 12 rebotes

Derron Collison: 26 pontos, 4 rebotes e 5 assistências

Outros resultados da rodada

Toronto Raptors 102 x 86 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 124 x 116 Brooklyn Nets

Boston Celtics 128 x 98 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 118 x 123 Houston Rockets

