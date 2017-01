Sem a presença das torcidas, Vasco bate Flamengo no primeiro Clássico dos Milhões pelo NBB

Não foi da maneira que todos esperavam, mas o Vasco conseguiu vencer o Flamengo no primeiro clássico entre as duas equipes na história do NBB. Sem a presença das torcidas, o espetáculo perdeu um pouco de suas cores, porém, não faltou emoção. O duelo foi bastante disputado e decido apenas nos segundos finais.

O Vasco foi completo para a partida, enquanto o Flamengo sofreu com quatro importantes desfalques, entre eles, Marcelinho Machado e Ricardo Fischer, titulares da equipe. A falta de opções para rotatividade fez diferença, e os garotos do Flamengo acabaram sentindo a pressão em alguns momentos, ainda mais por estarem enfrentando a experiente equipe vascaína.

Agora com nove vitórias, o Vasco volta a se aproximar dos quatro primeiros colocados do NBB, os quais têm vaga direta para as quartas de final da competição. Por sua vez, os flamenguistas perderam a liderança para o Brasília, porém sem ainda sofrer ameaças nas primeiras posições.

Na próxima rodada, o Flamengo jogará contra o Pinheiros, fora de casa, na quinta-feira (2), às 19h30. Enquanto isso, o Vasco voltará às quadras apenas no próximo sábado (4), quando irá visitar a equipe do Mogi, com partida marcada para às 14h.

Flamengo domina o primeiro quarto, abre boa vantagem, mas logo vê o Vasco reagir



A equipe do Vasco simplesmente não se encontrou no primeiro quarto. Mesmo desfalcados, os flamenguistas conseguiram imprimir um ritmo defensivo muito forte, sem dar espaços aos mandantes, e aproveitaram os contra-ataques com maestria. Os cruzmaltinos iniciaram com Drudi e Gaúcho no time titular, e o efeito surtido pelas mudanças foi uma maior lentidão, já que Hélio estava no banco e a armação ficava apenas com Nezinho. Marquinhos, JP Batista e Olivinha foram regulares e pontuaram bem, construindo a vantagem rubro-negra. O período terminou com o Flamengo vencendo por 22 a 11.

No segundo período o Vasco logo equilibrou as ações e encostou no placar. Com Palacios e Hélio tendo bom aproveitamento nos arremessos de três pontos e Fiorotto ajudando a organizar o setor defensivo, a equipe da colina logo se organizou. Outro destaque no período foi Nezinho, armador vascaíno. Após ter errado bastante no primeiro quarto, o experiente jogador soube comandar a equipe e mantê-los sempre perto do rival no placar. Pelo lado do Flamengo, Marquinhos continuava como maior destaque. As equipes foram ao intervalo com o os rubro-negros vencendo por 38 a 35.

Nezinho dá show, trava duelo contra Marquinhos e vê o adversário ser excluído da partida em momento decisivo

A falta de jogadores para a rotação atrapalhou o Flamengo na volta do intervalo. Com Ronald Ramón fora de quase todo o quarto, sendo poupado para o último, a responsabilidade ficou sobre os garotos, que acabaram vendo Nezinho continuar comandando a equipe cruzmaltina, finalmente fazendo-a tomar a frente do placar. O Vasco fechou o quarto vencendo por 64 a 59.

O nervosismo tomou conta das duas equipes no último quarto da partida. Logo no início, com Marquinhos (cestinha da partida com 27 pontos) em alta, o Flamengo voltou à frente do placar. Porém, o ala rubro-negro cometeu duas faltas técnicas e foi excluído da partida. Sendo assim, a responsabilidade ficou sobre Olivinha (17 rebotes) e Ronald Ramón, que não conseguiram conter o Vasco e seu quinteto experiente em quadra. Com Nezinho (cestinha do Vasco com 22 pontos) ainda decisivo e Fiorotto recuperando uma bola importante no final, o Cruzmaltino venceu por 78 a 77.