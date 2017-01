“Imagina se a torcida do Vasco estivesse aqui e a gente pudesse cantar o Casaca”, idealiza o pivô Murilo ao vencer o Flamengo

Murilo disputa jogada com flamenguista Olivinha (Foto: Luiz Pires/LNB)

O Vasco venceu o Flamengo em partida válida pela décima rodada do Novo Basquete Brasil. O jogo que aconteceu neste sábado (28) havia sido adiado por falta de local para a disputa, com a nova data marcada, fecharam os portões e o ginásio da Arena Rio não recebeu público por falta de segurança.

“É difícil. É claro que a gente joga e acaba esquecendo que tem ou não gente fora. Mas não pode, eu quando acertei com o Vaco e outros jogadores também, tanto Vasco quanto Flamengo, já imaginavam com a volta do Vasco, jogar com as duas torcidas. Eu já imagina, nem sei se pode, aquelas bandeiras, coisa e tal, batucada, se pudesse; para o bem do basquete, sem violência. Mas infelizmente, com algumas coisas que aconteceram, o basquete paga por isso. Você que assiste o jogo e é algo diferente. Imagina se a torcida do Vasco estivesse aqui e a gente pudesse cantar o Casaca com eles aqui na Arena Rio. Paciência, vamos fazer nossa parte e que se resolva tudo isso logo e não tenha mais portões fechados”, lamentou o pivô do Vasco, Murilo ao fim da partida.

Clássico é clássico. Jogo apertado, decidido na última bola que fechou 78 a 77 para o time de São Januário. O jogador vascaíno, Murilo, fez uma análise deste confronto e ressaltou tamanha rivalidade das equipes, “Vasco e Flamengo, quem vive aqui no Rio, principalmente, sabe como é essa rivalidade. Acho que nenhuma das equipes jogou bem, mas geralmente quando é clássico é difícil o jogo fluir e aí vence a equipe que dá o print final. A gente estava se jogando na bola, se matando e não começamos bem o jogo, o Flamengo estava jogando melhor do que a gente ali. A gente sabia, já imaginava que a probabilidade do jogo acabar do jeito que acabou, sendo decidido na última bola a chance era muito grande. Assim, muito feliz com a vitória, só precisa ser mais constante na partida, e consequentemente, no campeonato que a gente vem vencendo de umas equipes que estão em primeiro, segundo e perdendo para outras, não desmerecendo, mas nós que temos que bater no peito e não ter essas oscilações”.

O experiente jogador Murilo ainda teve uma grande lembrança sobre aquele local da partida entre Vasco e Flamengo. Há 10 anos, o jogador conquistava uma medalha pan-americana com a seleção brasileira e comemorava com toda a família. Uma vitória que poderia se repetir em partes nesta tarde, mas infelizmente não se concretizou por completo.

“Essa Arena aqui é muito especial particularmente na minha vida, eu ganhei um título Pan-Americano aqui em 2007, no Rio, com minha família aqui e eu fazendo parte da seleção brasileira. Eu me lembro dessa Arena lotada, foi a última modalidade do Pan, foi uma coisa maravilhosa levantar um troféu aqui dentro”, disse o vascaíno.