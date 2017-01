“Um espetáculo sem público perde o brilho”, técnico Neto sente um vazio no clássico do basquete

Foto: Luiz Pires/LNB

Arena do Rio, clássico dos milhões com a bola laranja e um silêncio nas arquibancadas. “Triste”, foi como o técnico do Flamengo, José Neto definiu o momento. Talvez um adjetivo para derrota por 78 a 77, mas este estava sendo direcionado ao jogo com portões fechados.

“A última situação que a gente viu isso foi no treino. Para nós que trabalhamos dentro da quadra, chega na hora do jogo é a hora que a gente entra em cena, onde está todo mundo focado realmente no espetáculo. Um espetáculo sem público perde o brilho. Porque é claro que é para ficar focado dentro do jogo, mas a gente joga para sentir a torcida, o calor da torcida, principalmente nós que sempre sentimos isso, a torcida ao nosso apoio. É triste, muito triste”, disse Neto ao olhar o redor e ver a arquibancada vazia.

Definitivamente foi um clássico, placar apertado e reviravoltas nos períodos. Definido na última bola, o Vasco volta a vencer e encosta ao G-4 da tabela da NBB. Já o Flamengo atingiu uma marca de três derrotas seguidas na primeira fase do torneio. Perguntado sobre o momento, o técnico rubro-negro disse que não estava ciente “A gente faz conta de vitórias, não de derrotas. São jogadores bem maduros que sabem superar momentos de dificuldade. É um campeonato que se decide no playoff, temos que estar preparados para os playoffs. Tudo isso amadurece as situações que para quando decidir, decidir ao nosso favor”, é a primeira vez que o clube alcança esta sequência na temporada regular de toda história da NBB.

Após cumprir o compromisso adiado da décima rodada diante do Vasco da Gama, o Flamengo enfrentará o Pinheiros na quinta-feira (2), às 19h30 (horário de Brasília), fora de casa, pela 19ª rodada. O comandante do time do Rio de Janeiro já apresentou as expectativas do jogo diante da equipe paulista.

“Jogo muito duro, Pinheiros vem de duas vitórias fora de casa, jogos difíceis, ganhando do Vitória em Salvador e do Ceará em Ceará. Time que vem bem motivado, se for ver, em termos de situação do campeonato, a motivação está do lado deles. Mas acho que a gente não tem esse foco, nosso foco é sempre nas vitórias e vamos buscar mesmo jogando fora de casa”, concluiu José Neto.