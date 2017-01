Curry brilha e Warriors vencem Clippers com facilidade

Com grande atuação de Stephen Curry e com direito a gritos de MVP (Jogador Mais Valioso), o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Clippers por 144 a 98, na noite deste sábado (28), em Oakland. O armador brilhou e anotou 43 pontos - incluindo nove bolas de três pontos.

O Golden State Warriors alcançou a 40ª vitória na temporada e lidera a Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers sofreu a 18ª derrota mas continua em quarto lugar na mesma conferência.

Os Warriors retornam a quadra já neste domingo (29), contra os Blazers, em Portland. Por sua vez, os Clippers terão um longo período de descanso e só voltam a jogar na quarta-feira (1), contra os Suns, em Phoenix.

Curry e Durant brilham e Warriors dominam Clippers

Com uniforme em homenagem ao ano novo chinês, o Golden State Warriors sobrou desde o começo do jogo, apesar do adversário ter a quarta melhor campanha da Conferência Oeste. As bolas de três fizeram diferença, assim como Stephen Curry e Kevin Durant, que combinaram 19 pontos - sendo 12 do armador - e os Warriors venceram o primeiro quarto por 31 a 22.

No segundo quarto começou a brilhar a estrela de Klay Thompson. Os Clippers ficaram cada vez mais perdidos e os Warriors começaram a aumentar a vantagem. Mas no fim do período brilhou Curry de novo. Antes do cronômetro zerar, o armador arriscou o arremesso do meio da quadra e a bola caiu após o estouro do tempo, e assim o time da casa foi para o intervalo com 21 de frente (72 a 51).

Curry tem desempenho fenomenal e Warriors massacram

Depois de uma cesta espetacular do meio da quadra antes do intervalo, Curry voltou para o terceiro período mais quente ainda. O armador anotou 25 pontos, chegou a 43 no jogo e os Warriors massacravam os Clippers com muita facilidade. O camisa 30 foi o dono do período.

No último período, com o jogo já resolvido, as equipes apenas colocaram os reservas. O brasileiro Anderson Varejão ganhou chance no fim, atuou por quatro minutos e anotou três pontos, deu duas assistências e pegou um rebote. No fim, os Warriors venceram por 46 pontos, a maior vantagem da história do duelo.

Destaques do jogo

Golden State Warriors

Stephen Curry: 43 pontos, 9 rebotes e 6 assistências

Kevin Durant: 23 pontos e 7 assistências

Klay Thompson: 16 pontos

Los Angeles Clippers

Blake Griffin: 20 pontos

J.J. Redick: 13 pontos

Austin Rivers: 10 pontos e 6 assistências