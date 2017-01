Bulls supera desfalcado Philadelphia 76ers e se firma na zona de classificação para os playoffs

Na noite deste domingo (29), o Chicago Bulls venceu o Philadelphia 76ers por 121 a 108 no United Center, em Chicago. As duas equipes estavam desfalcadas, Taj Gibson e Carter-Williams estavam fora para os Bulls e o calouro Joel Embiid estava ausente para os Sixers, ambos por lesão. A ausência do pivô camaronês e uma das sensações da temporada foi muito sentida pela equipe de Filadélfia, que viu Robin Lopez dominar o garrafão no primeiro quarto e também viu Dwyane Wade jogar um basquete de alto nível, principalmente nos minutos finais.

As duas franquias vieram de derrotas em suas últimas partidas. O Chicago perdeu a última partida em casa, nessa sexta-feira (27), quando caiu diante do Miami Heat. Já os Sixers perderam para os Rockets, também na sexta-feira (27), jogando em casa.

O Chicago Bulls vive uma temporada de altos e baixos, principalmente em relação ao comportamento de seus atletas nos bastidores, envolvendo peças como Butler e Rondo. Mesmo assim, a franquia do estado de Illinois se encontra na região de playoffs, mas não está tranquila quanto a classificação por estar em sétimo lugar no Leste, com 24 vitórias em 49 partidas. Já o Philadelphia vive uma temporada ruim, mas com uma ascensão recente que credencia a equipe a sonhar com a próxima fase da liga. Atualmente a equipe está em 12º no Leste, que somou sua 29ª derrota em 46 compromissos na atual temporada da NBA.

O próximo compromisso do Chicago será nesta quarta-feira (1), quando enfrenta o Oklahoma City Thunder, em Oklahoma. Já os Sixers retornam já nesta segunda-feira (30), quando enfrenta o Sacramento Kings em Filadélfia, no seu bate-volta.

Primeiro quarto dominante estabelece boa vantagem dos Bulls, que foram para o intervalo com 10 pontos de liderança sobre os Sixers

O quarto que deu início a partida começou equilibrado, com as equipes alternando liderança e com até certa liderança do Philadelphia em determinado momento. Porém, no fim do período Lopez e Butler entraram em sincronia e estabeleceram boa corrida para os Bulls, que levaram vantagem por 37 a 23.

O segundo período em Chicago foi de maior equilíbrio em relação ao primeiro. A equipe visitante melhorou na defesa e começou a impedir o domínio de Lopez no garrafão, ainda contando com grande atuação ofensiva de Ilyasova e Convington, levando a partida para o intervalo perdendo por 67 a 57.

Philadelphia volta bem, mas fôlego para reação acaba e Chicago sacramenta vitória no último quarto com bom jogo coletivo

As equipes voltaram para a segunda metade de jogo dispostas a manter o bom nível apresentado na primeira metade. A reação do Philadelphia arrefeceu em certos momentos e a distância no marcador não diminuiu da forma que a franquia queria, uma vez que o quarto terminou 30 a 29 para o Philadelphia.

O fôlego para alguma reação da franquia de Filadélfia parece ter acabado no último e decisivo quarto de partida. Os Sixers não eram mais tão agressivos, principalmente após os três primeiros minutos do quarto, abrindo caminho para jogadores como Rondo, que somou 10 assistências vindo do banco, Butler e Wade distribuírem bem o jogo e ajudar o Chicago a conseguir uma vitória por 121 a 108.

Destaques do jogo

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 28 pontos, 8 rebotes e 7 assistências

Robin Lopez: 21 pontos, 10 rebotes e duas assistências

Dwyane Wade: 14 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Philadelphia 76ers

Robert Covington: 21 pontos, 12 rebotes e 3 assistências

Ersan Ilyasova: 31 pontos, 11 rebotes e uma assistências

T.J. McConnell: 14 pontos, 4 rebotes e 12 assistências

Outros resultados da rodada

Atlanta Hawks 142 x 39 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 107 x 91 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 120 x 101 Houston Rockets

New Orleans Pelicans 94 x 107 Washington Wizards

Toronto Raptors 13 x 114 Orlando Magic

San Antonio Spurs 101 x 101 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 23 x 33 Golden State Warriors