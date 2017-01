Carmelo Anthony faz 45 pontos, mas Knicks perdem para Hawks em jogo de quatro prorrogações

Na noite deste domingo (29), o Atlanta Hawks venceu o New York Knicks por 142 a 139, numa partida que terminou após quatro prorrogações e, sem dúvidas, foi o melhor jogo da temporada da NBA. Carmelo Anthony anotou 45 pontos e foi o cestinha da noite, mas não impediu a derrota de sua equipe. O destaque do time da casa foi Paul Millsap que ficou em quadra por 60 minutos e terminou com duplo-duplo de 37 pontos e 19 rebotes.

O Atlanta Hawks alcançou a 28ª vitória na temporada e estão em quarto lugar na Conferência Leste. Já o New York Knicks sofreu a 28ª derrota e estão em 11º lugar na mesma conferência, um pouco distantes da zona de playoffs.

Agora, após vencer em casa, o Atlanta Hawks vai viajar até Miami para enfrentar o Heat, na quarta-feira (1). O New York Knicks continua viajando fora dos seus domínios e visitarão os Wizards, em Washington, na terça-feira (31).

Knicks começam bem e vão para o intervalo na frente

Com ótima atuação de Carmelo Anthony, o New York Knicks começou superior aos donos da casa. O ala anotou 17 pontos no primeiro período e liderou seu time na vitória por 37 a 30. Pelo lado de Atlanta, Paul Millsap foi o destaque com nove pontos.

No segundo período, os Hawks equilibraram mais a partida. O clima ficou quente quando Kristaps Porzingis e Dwight Howard se desentenderam. Com Millsap cada vez mais inspirado, o ala-pivô anotou 10 pontos no quarto e os Hawks aproveitaram para vencer por 31 a 28, mas não foi o suficiente para empatar antes do intervalo (65 a 61).

Hawks reagem, Knicks buscam o empate e o jogo vai para prorrogação

Os Hawks voltaram com postura diferente no segundo tempo. Dennis Schroder e Kent Bazemore começaram a aparecer mais, assim como Porzingis pelo lado de New York, entretanto, o resto do time dos Knicks ficaram apagados. Com isso, os mandantes venceram o terceiro período por 22 a 16 e assumiram a frente do placar por 83 a 81.

No último período começou a brilhar a estrela de Carmelo Anthony. Os Hawks abriram sete pontos e pareciam que venceriam a partida, mas o ala dos Knicks não deixou e buscou o empate por 104 a 104. O time de Atlanta teve a última posse, mas errou e o jogo caminhou para prorrogação.

Foto: Divulgação/NBA

Quatro prorrogações e vitória dos Hawks

Os Hawks saíram na frente na primeira prorrogação, mas Carmelo Anthony empatou no fim e o jogo caminhou para a segunda prorrogação após empate por 9 a 9.

Na segunda prorrogação, os Hawks perderam Howard ejetado por atingir o número limite de faltas. Quando as coisas pareciam fluir para os Knicks, Carmelo Anthony passou pela mesma situação e foi ejetado, terminando com 45 pontos. No fim, bastou para Courtney Lee empatar por 10 a 10. Na terceira prorrogação da noite, Paul Millsap carregou os Hawks e as equipes empataram por 7 a 7.

O jogo caminhou para a quarta tentativa de desempate e o placar permanecia igual em 139 a 139 até quando restavam 27 segundos para o fim. Millsap, com 60 minutos de quadra, anotou dois pontos e os Hawks abriram 141 a 139. Os Knicks perderam a oportunidade de empatar e pararam Schroder com falta, mas o armador errou um dos arremessos em lance-livre, mantendo a franquia de New York viva. Com o placar em 142 a 139, só uma bola de três empataria, mas desta vez Courtney Lee errou.

Foto: Divulgação/NBA

Destaques do jogo

Atlanta Hawks

Paul Millsap: 37 pontos, 19 rebotes e 7 assistência

Dennis Schroder: 23 pontos e 15 assistências

Kent Bazemore: 24 pontos e 9 rebotes

New York Knicks

Carmelo Anthony: 45 pontos

Brandon Jennings: 18 pontos e 11 assistências

Kristaps Porzingis: 15 pontos e 3 tocos