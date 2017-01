Mavericks confirma bom momento e bate Cavs em Dallas

Na noite desta segunda-feira (30), o Dallas Mavericks venceu o Cleveland Cavaliers por 104 a 97, no Texas. As duas equipes estavam desfalcadas, Kevin Love e J. R. Smith foram ausências sentidas do lado visitante, enquantonomes como Deron Williams, J. J. Barea e Andrew Bogut desfalcavam a equipe da casa. Mesmo asism, a equipe da casa mostrou vesatilidade e com grande atuação de Harrison Barnes venceu a partida.

As duas franquias realizaram o bate-volta nesta segunda, uma vez que o Dallas havia vencido o Spurs fora de casa e o Cleveland venceu o Oklahoma City Thunder em casa. O Dallas vive uma temporada ruim e sonha com uma vaga nos playoffs, uma vez que está distante da oitava colocação da Conferência Oeste e com poucas chances de reação para chegar nesse nível, mesmo com um bom momento recente. O Cleveland continua líder soberano na Conferência Leste, mesmo com sua 5ª derrota.

O próximo compromisso do Dallas será nesta quarta-feira (1), quando enfrenta o 76ers, em casa. Já os Cavs retornam no mesmo dia, quando recebem o Timberwolves.

O primeiro quarto de partida foi bem disputada no Texas, como já se era esperado com a boa fase do Dallas recentemente. Após um bom início, a equipe da casa acabou tomando a virada depois de um pedido de tempo do técnico Tyronn Lue, com Irving e James elevando a pontuação dos Cavs e levando o período por 29 a 26. O segundo quarto provou o bom rendimento da equipe de Dallas nas últimas partidas, conseguindo uma virada e mantendo o resultado de 5 pontos de diferença para o intervalo de jogo.

A volta das equipes comprovou que a equipe da casa estava disposta a surpreender os atuais campeões. Harrison Barnes e Seth Curry ditaram o ritmo no terceiro período, ampliando ainda mais a vantagem da equipe texana. Já para o desorganizado Cavs restou correr atrás do tempo perdido, muito pelo ímpeto de LeBron James, mas sem sucesso e com vitória do time da casa por 104 a 97.

Destaques do jogo

Dallas Mavericks

Harrison Barnes: 24 pontos, 11 rebotes e 3 assistências

Wesley Matthews: 21 pontos, 4 rebotes e duas assistências

Yogi Ferrell: 19 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 23 pontos, 9 rebotes e 9 assistências

Kyrie Irving: 18 pontos, 5 rebotes e 5 assistências

Channing Frye: 13 pontos e 7 rebotes

Outros resultados da rodada

Philadelphia 76ers 122 x 119 Sacramento Kings

Miami Heat 104 x 96 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 111 x 105 Orlando Magic

Boston Celtics 113 x 109 Detroit Pistons

Phoenix Suns 43 x 47 Memphis Grizzlies