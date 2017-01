Quem para Miami? Heat derrota Nets em final eletrizante e confirma oitava vitória consecutiva

Google Plus

Miami Heat e Brooklyn Nets se enfrentaram na noite desta segunda-feira (30) na American Airlines Arena, na Flórida. Com grande atuação de Goran Dragic e Dion Waiters, os donos da casa bateram os Nets por 104 a 96.

O Heat chegou a sua 19ª vitória na temporada, tendo perdido 30 vezes. Os Nets perderam a 39ª e tem 8 vitórias apenas. Ambas as equipes são as duas últimas no leste.

O próximo adversário do Heat é o Atlanta Hawks amanhã (1º) em Miami. Os Nets também jogam amanhã (1º) e recebem o New York Knicks.

Heat vira de forma incrível no fim do segundo quarto

O primeiro quarto na American Airlines Arena foi equilibrado. Apesar do início bem superior dos Nets que abriram 7 pontos, a franquia da Florida correu atrás do placar. Brook Lopez e Trevor Booker foram fundamentais para os visitantes fecharem o período em 32 a 28.

O início do segundo quarto foi bom para o Heat que logo virou o jogo, mas em seguida os Nets reagiram de forma incrível e abriu 11 pontos com parcela grande de Bogdanovic. A franquia de Miami não se apavorou e virou de forma espetacular o jogo. Dion Waiters, Goran Dragic e Rodney McGruder foram fundamentais para o placar acabar em 56 a 52.

Heat administra placar e vence Nets

No terceiro quarto o Miami Heat voltou avassalador e abriu 13 pontos. Waiters deu um show de assistências. Whiteside foi fundamental nas infiltrações. Bogdanovic foi a arma do Brooklyn Nets no período para tentar uma reação, mas Dragic e companhia mantiveram o Heat na frente por 84 a 77.

O último quarto em Miami foi equilibrado e disputado ponto a ponto. Os Nets ousaram e buscaram ser mais ofensivo, assim como o Heat era cirúrgico e preciso em seus ataques. Ao fim a oitava vitória seguida do Miami Heat, dessa vez por 104 a 96.

Destaques do jogo

Dion Waiters (MIA): 19 pontos, 9 assistências e 6 rebotes

Goran Dragic (MIA): 19 pontos, 8 assistências e 3 rebotes

Brook Lopez (NETS): 14 pontos, 3 assistências e 3 rebotes

Bojan Bogdanovic (NETS): 16 pontos, 1 assistências e 6 rebotes