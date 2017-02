Basquete Cearense é mais sólido, bate Minas em confronto direto e se firma no G-12 da NBB

Na noite desta quarta-feira (1), o Basquete Cearense venceu o Minas por 66 a 62, fora de casa, com grande atuação de Davi Rossetto e Toledo, que comandaram as ações ofensivas das equipe. Com a vitória, a equipe de Fortaleza se firma no G-12, enquanto o Minas continua vivo pela disputa dos 12 primeiros lugares.

As duas equipes vinham de resultados negativos. O Minas vem de derrota para o Caxias do Sul, fora de casa, no último sábado (28). Já o Basquete Cearense vem de uma derrota para o Pinheiros, em Fortaleza, na quarta-feira passada (25).

Tanto o Minas quanto o Basquete Cearense brigam pela posição de vaga na próxima fase da NBB. As equipes brigam pelo G-12 do NBB, grupo que leva as 12 primeiras equipes até a próxima fase da competição.

O próximo embate do Minas será nessa sexta-feira (3), quando recebe o Vitória na Arena Minas Tênis Clube. No mesmo dia, o Basquete Cearense visita a capital federal para enfrentar o Brasília.

Minas erra muito ofensivamente e Basquete Cearense leva boa vantagem para o intervalo

O primeiro período em Belo Horizonte começou com vários ataques desperdiçados para a equipe mandante, que viu o time visitante abrir uma corrida de 11 a 0. Contudo, a equipe do Minas se acertou após um pedido de tempo e voltou melhor, mas terminou em desvantagem com um placar de 14 a 7 para o time de Fortaleza.

O segundo quarto da partida foi mais equilibrado, como a posição das equipes na tabela sugere. Mesmo assim, o Basquete Cearense conseguiu se impor melhor ofensivamente, com boa atuação de Toledo, e aproveitou novos erros de ataque do Minas, que não se encontrou no ataque. Assim, o time visitante foi para o intervalo à frente, com o placar de 31 a 24.

Equipe mandante reage na partida, mas Basquete Cearense consegue conduzir vitória com boa atuação de Davi

As equipes voltaram para a segunda metade de partida muito bem, cada uma desenvolvendo seu bom basquete. O Minas teve um bom volume, principalmente com Rodgers e Maynard, que ditaram o ritmo tanto no ataque quanto na defesa do time mineiro. Pelo lado do Basquete Cearense, Gruber começou a se destacar na partida, juntamente com Davi Rossetto. O Basquete Cearense continuou em vantagem e foi pro último período vencendo por 47 a 41.

O quarto período continuou intenso para ambas equipes, mas o Basquete Cearense foi mais consistente no jogo. O Minas conseguiu ainda virar a partida e pressionar a equipe cearense, mas com boa atuação no ataque os visitantes levaram a melhor por 66 a 62, com destaque para Davi e Gruber.

Xande destaca dedicação do Minas, enquanto Felipe exalta a vitória no confronto direto

Xande destacou o empenho da equipe, que chegou a liderar no último quarto mas não segurou a vantagem: "Nosso time tem qualidade, está oscilando mas tem tudo pra crescer, o treinador disse ali na corrente que não faltou energia hoje, o jogo não foi muito bonito para o público mas as duas estavam querendo muito a vtiória, agora é foco no próximo jogo". Já Felipe, um dos destaques do jogo, exaltou a vitória no confronto direto e diz que equipe vai motivada enfrentar o líder do NBB: "A gente está feliz, sabíamos que não seria nada fácil aqui contra o Minas, que tem um time muito aguerrido, jogar aqui é difícil, também é um confronto direto, então várias coisas também levavam esse jogo a ser uma grande partida, ainda no final conseguimos controlar a partida no fim e agora vamos motivados para uima partida como franco-atirador contra o líder Brasília".

Destaques do jogo

Minas

Drew Maynard: 13 pontos, 18 rebotes e duas assistências

Danilo Siqueira: 13 pontos, 2 rebotes e duas assistências

Scott Rodgers: 12 pontos, 1 rebote e 3 assistências

Basquete Cearense

Davi Rossetto: 13 pontos, 8 rebotes e 8 assistências

Toledo: 9 pontos e 6 rebotes

Gruber: 16 pontos, 5 rebotes e duas assistências

Outros resultados da rodada

Brasília 70 x 78 Vitória