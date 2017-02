Kyrie Irving quebra recorde na carreira e Cavs vencem Wolves com tranquilidade

Foto: Divulgação / Cleveland Cavaliers

Nessa quarta (1º) o Cleveland Cavaliers recebeu o Minnesota Timberwolves na Quicken Loans Arena em mais uma noite de jogos da NBA. Em um duelo que foi bem equilibrado no primeiro tempo, a torcida viu os Cavs pisarem no acelerador no segundo tempo e conseguir um triunfo tranquilo por 125 a 97. Com mais essa vitória, Cleveland chega a 33-15 e segue na ponta do lado leste. Já os Wolves ficaram em 19-30, no 12º lugar da conferência oeste.

Os destaques do jogo foram Lebron James, com 27 pontos, 8 rebotes e 12 assistências, Kyrie Irving com um duplo-duplo de 14 pontos e 14 assistências, Tristan Thompson também com double-double de 18 pontos e 14 rebotes. Vindo do banco, Kyle Korver trouxe 20 pontos. Por Minnesota, Karl-Anthony Towns (26 pontos e 12 rebotes) e Ricky Rubio (14 pontos e 13 assistências) com duplos-duplos e Andrew Wiggins com 23 pontos.

Os Wolves iniciaram bem a partida e rapidamente com um bom ritmo ofensivo abrindo 10 a 2, o time da casa começou a melhorar a pontaria ofensiva e encostou no placar em 19 a 16 Minnesota. O ritmo ofensivo dos times continuou muito forte, porém os Cavs viraram no fim e fizeram 36 a 32 no primeiro quarto.

O ímpeto e o aproveitamento dos ataque diminuiu um pouco com os reservas em quadra, mas o time de Ohio manteve a vantagem de quatro pontos fazendo 46 a 42 na primeira parte da segunda parcial. Porém, nos minutos finais antes do intervalo, os ataques voltaram a suplantar as defesas e o placar se dilatou com os times trocando cestas e, assim, o Cleveland foi aos vestiários vencendo por 63 a 60.

Depois do intervalo, a defesa do time de Cleveland passou a marcar melhor e forçar turnovers além da falta de eficiência ofensiva dos Wolves para acompanhar os rivais e assim abriu-se 79 a 66 para os Cavs. O time da casa continuou movendo bem a bola e os visitantes diminuíram seu aproveitamento no perímetro, o que deixou a vantagem bem dilatada com o quarto terminando em 93 a 79 para Cleveland.

No derradeiro período os Cavs seguiram sua dominação sobre a defesa adversária e chegando a abrir 20 pontos de vantagem, fazendo 112 a 91 e assim tranquilamente só administrando nos momentos finais o time de Cleveland venceu por 125 a 97.