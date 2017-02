Isaiah Thomas brilha, Celtics vencem Lakers e quebram recorde da NBA

O maior clássico da NBA marcou o principal jogo da noite desta sexta-feira (3). O Boston Celtics venceu o Los Angeles Lakers por 113 a 107, no TD Garden, e tornou-se a franquia com mais vitórias na história da liga (3,253). O destaque da noite foi o armador Isaiah Thomas com 38 pontos, sendo 17 deles no último quarto.

Lakers e Celtics entraram em quadra com 3,252 vitórias cada um, empatados na liderança sendo as franquias com mais triunfos na história da NBA. Com a vitória, a franquia de Boston tornou-se a mais vitoriosa da liga, superando a marca dos rivais de Los Angeles.

O Boston Celtics conquistou a 32ª vitória na temporada (campanha de 32V e 18D) e continua em segundo lugar na Conferência Leste. Já o Los Angeles Lakers sofreu a 36ª derrota (campanha de 17V e 32D) e continua na penúltima posição da Conferência Oeste.

Na próxima rodada, o Boston Celtics recebe o Los Angeles Clippers, no domingo (5), enquanto os Lakers só retornam a quadra na segunda-feira (6), contra o New York Knicks, dando continuidade às viagens fora de casa.

Lakers começa melhor, mas Celtics se recupera e vai para o intervalo na frente

Jogando em casa, os Celtics começaram melhores e abrindo 7 a 0. Mas os Lakers entraram na partida e conseguiram virar o placar devido ao bom aproveitamento de D'Angelo Russell e Nick Young nos arremessos de três pontos.

Celtics e Lakers trocaram a liderança em alguns momentos do primeiro período, mas a franquia de Los Angeles se consolidou na liderança do placar até o fim do quarto, vencendo por 30 a 29. A vantagem poderia ser de quatro pontos, mas Terry Rozier com uma bola de três no último segundo cortou para apenas um.

No segundo período o Los Angeles Lakers errou bastante. Lou Williams e Jordan Clarkson, maiores pontuadores do banco, não entraram bem. Isaiah Thomas continuou desequilibrando na partida e o Boston Celtics abriu 11 pontos de vantagem, indo para o intervalo vencendo por 62 a 51.

Isaiah Thomas brilha, Celtics vencem e tornam-se a franquia com mais vitórias

No terceiro período o rendimento do Boston Celtics caiu. No começo o time do técnico Brad Stevens se comportou bem com a vantagem sobre os rivais, mas na metade final brilhou o novato Brandon Ingram que ajudou os Lakers a vencerem o quarto por 23 a 20 e irem para o último período perdendo por 82 a 74.

Mas, no último período brilhou o jogador com maior média de pontos no último quarto na temporada: Isaiah Thomas. Com 17 pontos, o armador garantiu mais uma vitória para os Celtics, que se tornaram os maiores vencedores da história da NBA.

Destaques do jogo

Boston Celtics

Isaiah Thomas: 38 pontos

Jae Crowder: 18 pontos e 6 rebotes

Al Horford: 11 pontos, 8 rebotes e 8 assistências

Los Angeles Lakers

D'Angelo Russell: 20 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Brandon Ingram: 14 pontos e 6 rebotes

Larry Nance Jr: 18 pontos, 11 rebotes, 4 assistências e 3 roubadas