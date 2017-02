Em noite de homenagem a Yao Ming, Rockets vencem Bulls na prorrogação

Houston Rockets e Chicago Bulls se enfrentaram nesta noite (3) na Toyota Center, em Houston. Em grande noite de James Harden e Eric Gordon, os Rockets bateram os Bulls por 121 a 117 no jogo das viradas. As equipes não conseguiram terminar mais de um quarto em sequência na frente.

No intervalo do jogo, o Hall da Fama e ídolo do Houston Rockets, Yao Ming, foi homenageado com a aposentadoria de sua camisa 11. O chinês foi a primeira escolha do NBA Draft de 2002, selecionado pelo próprio Rockets, e tornou-se um dos pivôs mais dominantes da liga nos anos 2000, além de ter sido eleito oito vezes para o All-Star. Ming terminou a carreira com 9,247 pontos, 4,494 rebotes e 920 tocos.

Foto: Divulgação/NBA

Os Bulls perderam a 26ª e venceram 25 vezes. Os Rockets chegaram a 37ª vitória e perderam 17. A franquia de Houston ocupa o 3º lugar no oeste. A franquia de Chicago ocupa o 7º lugar no leste.

O próximo adversário dos Rockets é o Orlando Magic, na próxima terça (7), na Toyota Center. Os Bulls visitam o Sacramento Kings também na terça (7), às 01h30.

Rockets viram no segundo quarto e ficam na frente dos Bulls

O primeiro quarto na Toyota Center foi bastante equilibrado. Os Bulls começaram melhor graças as ações de Taj Gibson. Os Rockets prontamente reagiram com o armador James Harden. Apesar do esforço da franquia de Houston, os Bulls fecharam o primeiro período na frente com dois pontos de vantagem: 26 a 24.

O segundo período foi dominado pelo Houston Rockets. Corey Brewer e Eric Gordon entraram no jogo com a mão quente. Os Bulls correram atrás com a ajuda de McDermott. Patrick Beverley foi outro nome importante da franquia da casa no segundo quarto. O brasileiro Cristiano Felício, do Chicago Bulls, deu um toco espetacular que levantaria o ginásio se não fosse o rival. Os Rockets foram para o intervalo na frente por 60 a 49.

Com direito a prorrogação, Rockets bate Bulls

O terceiro período foi espetacular. Logo nos primeiros minutos os Bulls tiraram a vantagem do Houston Rockets e equilibraram o jogo novamente. Taj Gibson atuou de forma esplendorosa, o suficiente para contribuir fundamentalmente para a virada da franquia de Chicago a pouco mais de um minuto do fim. O Chicago virou a partida para 81 a 79.

O último quarto na Toyota Center começou eletrizante e muito disputado, ponto a ponto. Harden chegou aos 30 pontos pelo lado dos Rockets, Nikola Mirotic cresceu e tentou carregar o Bulls. Wade foi crucial com bolas de três pontos no último período. O Rockets foi pra cima e empatou o jogo em 108 a 108, forçando a prorrogação.

Na prorrogação, mais uma virada. Disputado ponto a ponto e com show de James Harden, os Rockets bateram os Bulls por 121 a 117.

Destaques do jogo

James Harden (HOU): 42 pontos, 9 assistências e 12 rebotes

Eric Gordon (HOU): 21 pontos, 4 assistências e 1 rebote

Taj Gibson (CHI): 20 pontos, 3 assistências e 6 rebotes

Michael Carter-Williams (CHI): 23 pontos, 6 assistências e 9 rebotes