Heat bate Wolves em jogo de final dramático e mantém sequência de vitórias

O Miami Heat segue uma bela campanha de vitórias na temporada regular da NBA. Após péssimo início na competição, o time da Flórida acumula 11 vitórias consecutivas e busca se aproximar da classificação aos playoffs. Com o triunfo suado diante do Minnesota Timberwolves fora de casa, o Heat sobe para o 11º lugar na Conferência Leste. São 22-30 na série de vitórias e derrotas no torneio.

Já o Timberwolves segue distante de avançar para os playoffs. Soma agora 19-33 na temporada e estão em 13º da Conferência Oeste.

Miami toma dianteira logo no início com bolas de três

O primeiro quarto de jogo foi de espaço nas defesas e pontuação alta pelos dois lados, com o Miami Heat em leve dianteira. James Johnson acumulou faltas defensivas ao tentar ajudar no garrafão. Por outro lado, ofensivamente a bola de três pontos caía para Miami em aproveitamento de seis em oito arremessos.

Dragic começou bem a partida na armação da equipe da Flórida e Whiteside convertia debaixo da cesta. O primeiro quarto acabou na alta pontuação de 40 a 33 aos visitantes.

Apesar bom aproveitamento ofensivo, o Miami cometia muitas faltas na defesa e oportunizava lances livres para os Wolves. Os mandantes buscaram encolher e encostar na vantagem, mas logo os ataques retomatavam boa margem ao Heat. Karl-Anthony Towns pontuou bem pelos Wolves, anotando 19 pontos antes do intervalo.

Mas as bolas de três pontos definiam o ritmo do jogo e o Miami foi para o intervalo em excelente aproveitamento com 11 de 14 arremessos de fora. O placar esteve em 71 a 57 em nova conquista de vantagem confortável.

Wolves reage, mas Heat suporta placar no estouro do cronômetro

Na volta do intervalo, o Miami iniciou errando tudo e o Wolves novamente encostou no placar, em uma sequência de 11-2. Whiteside foi para enterrada e ganhou lance de bonificação para um ataque de três pontos ao Heat, mas Gorgui Dieng converteu na sequência e mantinha as esperanças dos locais.

Dion Waiters tentou uma infiltração e caiu de mau jeito, preocupando-se com seu tornozelo. Porém, converteu os lances livres de sua jogada e deixou o Miami novamente com dez pontos de frente. A mão certeira de Towns é que evitava maior abertura no placar. Andrew Wiggins acertou de três pontos e recolocou de vez o Minnesota na parada.

Karl-Anthony Towns era a bola de confiança ao Wolves, foi aos 29 pontos e o jogo chegou ao último quarto com 93 a 88 para o Miami, em resultado nada definido.

O Miami estava nervoso em quadra e a vantagem sumia. O time da Flórida passou à frente na negativa marca de turnovers por 14 a 11. Em vacilo do Wolves, Tyler Johnson aproveitou contra-ataque para voltar a abrir quatro pontos no placar em favor do Miami Heat.

Dragic era a lucidez do Heat e chegou a 33 pontos contra 35 de Towns pelo Minnesota. McGruder chegou a 15 pontos e ajudou o Miami a ter 112 a 105 faltando dois minutos para o final. Dragic e Whiteside combinaram bem na defesa e no ataque para confortáveis 114 a 107 para o último giro do cronômetro.

As sequências de erros do Heat permitiram a encostada no placar para 114 a 113 e o Wolves teve a chance da virada, mas não a converteu. O placar final em Minnesota foi um dramático 115 a 113 para os visitantes, em sua 11ª vitória consecutiva na temporada regular.

Destaques do Miami Heat:

Goran Dragic: 33 pontos, 2 rebotes, 9 assistências.

Hassan Whiteside: 19 pontos, 13 rebotes.

Rodney McGruder: 15 pontos, 5 rebotes, 4 assistências.