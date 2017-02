Em partida adiantada, Vasco vence Macaé e ainda sonha com G4 do NBB

Nesta terça-feira (7), o Vasco recebeu o Macaé em São Januário, em partida adiantada, válida pela 24ª rodada do NBB. Os donos da casa não jogaram bem, e mesmo com o favoritismo, apenas resolveram a partida nos últimos segundos, demonstrando terem sentido a falta de Nezinho, fora por estar com febre. Os macaenses lutaram, porém, mesmo com boas atuações individuais, sofreram mais um revés na competição.

O grande destaque da partida foi o armador norte-americano Kendall Anthony, do Macaé. O "baixinho" deu trabalho à defesa vascaína, tendo conseguido um duplo-duplo e sendo o segundo cestinha da equipe visitante. Pelo lado vascaíno, Gaúcho, David Jackson e Palacios tiveram boas atuações, porém, sem muito destaque individual.

O Vasco voltará à quadra no sábado (11), às 14h, quando irá ao Paraná visitar a surpreendente equipe do Campo Mourão, adversário dos cruzmaltinos na decisão da última Liga Ouro, a qual foi vencida pelos cariocas. O próximo compromisso do Macaé também será contra os paranaenses do Campo Mourão, na próxima terça-feira (14), em Macaé, às 19h30.

Vasco começa mal, logo se recupera e é ligeiramente melhor nos dois primeiros quartos

Com Nezinho fora por ainda estar se recuperando de uma febre que o assolava, o Vasco demorou alguns minutos para se encontrar em quadra sem o seu principal armador. Aproveitando esse fato, os macaenses começaram vencendo a partida, mas logo Gaúcho começou a se destacar, e com três arremessos de três pontos concretizados, pôs o Vasco na partida. O equilíbrio se manteve até o fim do quarto, e com uma belíssima bola de três pontos de Rafa Moreira, o Macaé diminuiu a vantagem vascaína para três pontos, com o placar ao fim do período marcando 20 a 17 para os donos da casa.

O Vasco voltou melhor ao segundo quarto. Mesmo com os muitos erros ofensivos da equipe, principalmente de Fiorotto e David Jackson, os cariocas conseguiram aumentar a vantagem no placar, chegando a ter onze pontos de frente. Pelo lado do Macaé, vale destacar as atuações de Rafa Moreira e Simmons, os dois comandantes da equipe. Dos dezesseis pontos macaenses no quarto, doze foram convertidos pela dupla. Tendo vencido mais uma parcial por três pontos de vantagem, os donos da casa foram ao intervalo vencendo por 39 a 33.

Macaé melhora defensivamente, busca a vitória, mas faz diferença a maturidade do elenco vascaíno

O Macaé voltou do intervalo marcando com pressão e atrapalhando o desenvolvimento ofensivo vascaíno na partida. Sentindo a falta de Nezinho, os cariocas não conseguiam fazem a ligação entre defesa e o ataque com velocidade, e perdiam demais ofensivamente com isso. Com Palacios no banco durante todo o quarto, David Jackson ficou responsável pela armação e sofreu defensivamente ao marcar Kendall Anthony. O norte-americano, armador macaense, foi o destaque do período e deu trabalho à defesa vascaína. Muito melhor, os visitantes cortaram a vantagem e conseguiram ir ao último quarto perdendo por apenas dois pontos, com o placar marcando 56 a 54 para o Vasco.

O último quarto foi marcado pelo equilíbrio. Cometendo muitas faltas, as duas equipes dependiam de jogadas individuais, principalmente com David Jackson e Kendall Anthony. O armador do Macaé continuou comandando seu time, alcançando um duplo-duplo na partida, enquanto o ala vascaíno continuava a oscilar, mesmo que no final tenha sido o cestinha do time com dezessete pontos. Os minutos finais foram de disputa ferrenha, com o norte-americano cruzmaltino marcando os últimos pontos da equipe, a colocando um ponto à frente no placar, e a defesa funcionando na última posse macaense. Ao fim, o Vasco venceu o duelo por 77 a 76.