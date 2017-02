Heat lidera todo jogo, derrota Bucks e chega à marca de doze vitórias consecutivas

O Miami Heat segue imparável na NBA. O time do sul da Flórida bateu o Milwaukee Bucks por tranquilos 106 a 88 na madrugada pertecente à quinta-feira (9) e alcançou a 12ª vitória consecutiva na temporada regular. Com isso, o Miami chega a 23-30 na relação entre vitórias e derrotas e toma o 10º lugar da Conferência Leste. É a maior sequência de triunfos de um time abaixo dos 50% na história da Liga Norte-Americana.

Os Bucks são os ultrapassados pelo Miami e ficam com 22-29 na classificação da conferência, caindo para o 11º na troca de posições. O Miami Heat volta à quadra na sexta-feira contra o lanterna Brooklyn Nets e o Bucks encara o Los Angeles Lakers em oportunidade de recuperação, mediante à má temporada do time californiano.

Heat larga em ampla vantagem e administra vitória

O Miami começou com tudo em Milwaukee. A sequência aberta no placar foi de 17-2 na primeira metade do primeiro quarto de jogo. Dragic teve grande início na armação e nas infiltrações pela equipe da Flórida.

O Bucks passou a acertar os arremessos para o jogo não fugir na distância entre as equipes. Após o desconto para 32 a 23, os jogadores Reed e Greg Monroe trocaram empurrões e precisaram ser contidos pelos companheiros, em uma cena mais rara nos tempos atuais do basquete.

Terry foi para infiltração e ganhou mais um lance de bonificação para colocar o Bucks no jogo, mas errou a chance e Dragic acetou o contra-ataque para 38 a 27. Whiteside fez bom primeiro tempo e não permitiu ao Bucks encostar no marcador. O pivô do Heat chegou a um double-double e a partida foi ao intervalo com vantagem de 55 a 44 para os visitantes.

McGruder voltou para o terceiro quarto de jogo e anotou cinco pontos em sequência, com uma enterrada e uma bola de três que garantiram boa margem ao Miami Heat. Jabari Parker caiu de mau jeito, machucou seu tornozelo e saiu do jogo pelos Bucks.

Bolas de três pontos e rebotes ofensivos fizeram o Miami Heat crescer na contagem. James Johnson foi o grande nome do terceiro quarto e o Miami Heat abriu 81 a 63 na partida.

Terry voltou à quadra para organizar o Bucks aos minutos finais. Quando o Bucks iniciava fôlego para reação, James Johnson colocou mais uma bola de três pontos e outro arremesso certeiro para confortáveis 19 de diferença. Ellington também veio ao jogo e conferiu bom aproveitamento nas bolas de três do Heat, com cinco acertos na partida. Foram mais de 11 bolas de três pontos em oito dos últimos nove jogos do Miami Heat. O placar final foi 106 a 88.

Destaques do Miami Heat

Hassan Whiteside: 23 pontos, 16 rebotes.

James Johnson: 20 pontos, 4 rebotes, 4 assistências.

Wayne Ellington: 17 pontos, 2 rebotes.