Fluminense realizará peneira de basquete; seletiva será na segunda-feira

Google Plus

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense realizará, nesta segunda-feira (13), uma peneira para basquete. A seletiva será apenas para o naipe masculino, dos 12 aos 19 anos. O teste será realizado na sede das Laranjeiras, no Ginásio João Coelho Netto. Para participar basta levar uma roupa para treinar e tênis confortável. Lembrando que é proibida a entrada em Laranjeiras com camisas de outros times, até mesmo de basquete.

Local: Ginásio João Coelho Netto – Rua Álvaro Chaves, 41

Horários:

- De 14h30 às 16h: sub-12 ao sub-15

- De 16h às 17h: sub-16 ao sub-19

Sub-12: nascidos em 2005

Sub-13: nascidos em 2004

Sub-14: nascidos em 2003

Sub-15: nascidos em 2002

Sub-16: nascidos em 2001

Sub-17: nascidos em 2000

Sub-19: nascidos em 1998 e 1999

O Fluminense vem investindo, nos últimos tempos, nos esportes olímpicos. Além da peneira para o basquete, haverá, neste sábado (11), um teste para jogadores profissionais de futebol americano.

Quase na NBB

Em 2013, o Fluminense foi convidado pela LNB (Liga Nacional de Basquete) a participar da NBB (Novo Basquete Brasil) de 2014. O clube, no início de 2013, chegou a apresentar uma equipe formada. Porém, a falta de verba e pouco interesse dos patrocinadores fez com que a diretoria desistisse de participar da principal competição de basquete do país.