Heat triunfa novamente sobre Nets e amplia sequência histórica para treze vitórias

O Miami Heat amplia seu recorde de vitórias consecutivas para um time abaixo dos 50% na NBA. São treze triunfos seguidos com mais uma vitória somada sobre o lanterna Brooklyn Nets, na terceira vez em que o Heat leva a melhor sobre o adversário durante esse recorde estabelecido. Mas nenhuma das partidas entre os dois times foi fácil e o Miami só venceu no último quarto de jogo, com placar final de 108 a 99. Foi também a 11ª vitória seguida com mais de 100 pontos anotados pelo Heat.

O Brooklyn Nets busca voltar a vencer após longo período diante do Memphis Grizzles na próxima entrada em quadra, enquanto o Miami Heat tenta ampliação de seu recorde diante do vice-lanterna da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers.

James Johnson comanda vitória do Miami Heat em Nova York

O Miami mais uma vez começou em vantagem, como tem sido a tônica de sua impressionante sequência de vitórias. Mas o Brooklyn Nets tomou a frente ainda no primeiro quarto de jogo para manter-se em vantagem até o intervalo.

O pivô Brook López era o grande destaque dos locais de Nova York, com quase 20 pontos na primeira metade do duelo. A bola de três pontos do Miami Heat não estava caindo e o jogo chegou ao intervalo em 53 a 49 para o Brooklyn Nets.

Nos dois duelos anteriores, pertencentes a essa sequência de doze vitórias seguidas do Heat, o Miami teve muitas dificuldades para superar o Nets, time de pior campanha em toda a NBA 2016/17. A partida desta noite não foi diferente. O Brooklyn Nets fez um bom jogo coletivo com dez jogadores com mais de 10 minutos em quadra no início do terceiro período. Além disso, a equipe de Nova York somava menos turnovers do que o Miami Heat.

O Nets chegou a abrir 11 pontos de diferença no terceiro quarto de jogo, mas Tyler Johnson e James Johnson recolocaram o Miami Heat no páreo. A virada veio no último minuto do terceiro quarto e o time da Flórida passou à frente com 74 a 72.

O Miami Heat sofria a ausência de Dion Waiters, que também não participou da vitória anterior sobre o Milwaukee Bucks. O jogo por vezes ficou nervoso, com estranhamento entre os atletas dos dois times, em duelo definitivamente parelho e sem definições antes do fim. O Brooklyn passou o Miami na marca negativa de turnovers, com 16 a 12 na estatística dos desperdícios de posse.

James Johson ditava as jogadas do Miami Heat, enquanto Whiteside teve atuação mais discreta. Brook López era a esperança do Brooklyn com incríveis 28 pontos faltando sete minutos. Randy Foye dividiu o protagonismo pela reação com infiltrações, mas o armador Dragic foi certeiro nos arremessos e abriu boa vantagem ao Heat.

Destaques do Miami Heat:

James Johnson: 26 pontos, 8 rebotes, 3 bloqueios.

Goran Dragic: 21 pontos, 4 rebotes, 5 assistências.

Tyler Johnson: 18 pontos, 6 rebotes.