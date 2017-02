Com show de Booker e Bledsoe, Suns vencem Bulls

Na noite madrugada de sexta-feira para sábado (11), o Phoenix Suns recebeu o Chicago Bulls e venceu a equipe de Illinois. Com um basquete consistente e com a liderança bem estabelecida para a equipe da casa, o Suns administraram boa vantagem conseguida principalmente no segundo quarto e saiu vencedor do confronto.

O Phoenix vinha de uma derrota fora de casa na última quarta-feira (8), diante do Memphis Grizzlies. O Chicago Bulls também vinha de uma derrota fora de casa, sendo na mesma quarta-feira (8), porém sendo derrota para o Golden State Warriors em Oakland.

O time de Arizona é o lanterna da Conferência Oeste e sonha com uma briga pelas últimas vagas dos playoffs da NBA, já que alcançaram sua 17ª vitória em 54 compromissos. Já os Bulls estão atualmente em sétimo colocado na Conferência Leste e brigam para permanecerem na zona de classificação para a próxima fase da liga, uma vez que amargaram sua 28ª derrota nos seus 54 jogos disputados.

Os Suns realizam seu bate-volta nesse sábado (11), quando voltam as quadras para enfrentar o Houston Rockets, no Texas. Já o Chicago volta as quadras no domingo (12), quando visita o Minnesota Timberwolves.

Phoenix abre boa vantagem no segundo quarto e encurrala Bulls com boa atuação de Booker

O primeiro tempo de partida no Arizona desandou para a equipe da casa principalmente no segundo quarto, quando a equipe intensificou a rotação de bola, muito pela boa atuação de Devin Booker e Eric Bledsoe ditavam bem o ritmo de partida e levando a vantagem de nove pontos para o intervalo.

Chicago se perde no último quarto e impede possível reação contra um consistente Suns

Os Bulls voltaram bem do intervalo, com Jimmy Butler elevando a pontuação da equipe, mas a reação parou no terceiro período. No último quarto de partida, Booker assumiu de vez a quadra e, com bom aproveitamento dos arremessos de quadra, os Suns saíram vencedores por 115 a 97.

Destaques do jogo

Phoenix Suns

Devin Booker: 27 pontos, 5 rebote e 4 assistências

Eric Bledsoe: 23 pontos, 3 rebotes e 8 assistências

Alan Williams: 14 pontos e 11 rebotes

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 20 pontos, 3 rebotes e 6 assistências

Dwyane Wade: 18 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Robin Lopez: 12 pontos e 7 rebotes

Outros resultados da rodada

Brooklyn Nets 99 x 108 Miami Heat

New York Knicks 123 x 131 Denve Nuggets

Detroit Pistons 92 x 103 San Antonio Spurs

Milwaukee Bucks 114 x 122 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 107 x 122 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 106 x 122 New Orleans Pelicans

Washington Wizards 112 x 107 Indiana Pacers

Sacramento Kings 108 x 107 Atlanta Hawks