Fora de casa, Vasco derrota Campo Mourão e mantém crescente no NBB

Neste sábado (11), às 14h, o Vasco foi ao Paraná visitar o Campo Mourão, pelo NBB, e conseguiu mais uma importante vitória na competição. As duas equipes têm um histórico de rivalidade interessante, já que decidiram a última Liga Ouro, na qual os cariocas foram campeões, após série emocionante, decidida em solo mouraoense.

Pelo lado vascaíno, o pivô Murilo Becker se destacou. Dono do único duplo-duplo da partida, o atleta cruzmaltino conseguiu converter 20 pontos e pegar 12 rebotes, naquela que talvez tenha sido sua melhor atuação na temporada. Pelos donos da casa, Betinho, Brown e Douglas Nunes se destacaram, mas as boas atuações desses atletas não foram suficientes para evitar o revés da equipe.

Na oitava colocação e bem próximo do G-4, o Vasco terá duas partidas segundas em solo nordestino. A primeira será contra o Universo/Vitória, na próxima quinta-feira (16), e a segunda será contra o Solar Cearense, no sábado (18). Já o Campo Mourão irá ao Rio de Janeiro enfrentar o Macaé, na próxima terça-feira (12).

Vasco começa avassalador, mas Campo Mourão melhora na partida e equilibra as ações

Os cariocas começam a partida a todo vapor, chegando a abrir sete pontos de frente logo no início. Com a força da torcida, os donos da casa foram se recuperando aos poucos, principalmente contando com boa postura dentro do garrafão, mas não apenas pontuando dentro do mesmo e com bom aproveitamento nos arremessos de três pontos. Como prova da oscilação vascaína, a equipe do Campo Mourão conseguiu terminar o período na frente do placar, vencendo por 24 a 21.

O segundo quarto foi o reflexo invertido do primeiro. Dessa vez foram os donos da casa que começaram pontuando mais, contando com os muitos erros bobos ofensivos dos visitantes, que não conseguiam aproveitar os bons ataques que formulavam. Arriscando muitos arremessos de três pontos e com menos força no garrafão, os paranaenses viram os cariocas melhorarem no jogo e trazer equilíbrio à partida. Com boa sequência de pontos de Nezinho e Murilo Becker, o Vasco foi ao intervalo vencendo por 41 a 38.

Sempre na frente, vascaínos seguram vantagem pequena e conseguem a vitória

Disputadíssimo, o terceiro quarto teve mudanças na liderança e uma sequência incrível de pontos de Campo Mourão. Até a metade do período, os vascaínos se mantiveram na liderança com cinco pontos de frente, porém, Brown e Douglas Nunes apareceram e colocaram os paranaenses na partida, com os donos da casa chegando a liderar com boa vantagem. No minuto final, o Vasco conseguiu se recuperar. Murilo, David Jackson e Hélio converteram arremessos de fora e deram ao Cruzmaltino uma vantagem de quatro pontos ao final do período, com o placar de 66 a 62.

Mantendo o ritmo da partida, Campo Mourão logo cortou a vantagem vascaína para apenas dois pontos, chegando a empatar o placar em alguns momentos. Ainda assim, as duas equipes erravam bastante, principalmente os donos da casa, e ninguém conseguiu se distanciar no placar. Em um contra-ataque, David Jackson sentiu e desfalcou o Vasco na reta final da partida, deixando a responsabilidade de comandar a equipe com Nezinho. O armador, por sua vez, também errava bastante. No final, a vantagem vascaína fez muita diferença e os visitantes conseguiram a vitória, por 82 a 77.