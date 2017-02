Ex-jogador da NBA, Fab Melo é encontrado morto em casa

Foto: Getty Images

O ex-pivô do Brasília e ex-jogador do Boston Celtics, Fab Melo, foi encontrado morto na sua casa em Juiz de Fora (MG) na noite desta sexta-feira (11). Segundo informações, o jogador de 26 anos sofreu uma parada cardíaca enquanto dormia.

Fabricio Paulino de Melo, ou apenas Fab Melo, como era conhecido, começou sua carreira nas quadras já nos Estados Unidos por onde defendeu a Universidade de Syracuse por dois anos sendo nomeado o melhor jogador de defesa da Conferência Leste em seu segundo ano.

No Draft de 2012, Melo fora a 22ª escolha da primeira rodada sendo selecionado pelo Boston Celtics, uma das franquias mais vitoriosas da história do basquete americano. No entanto, tendo como objetivo acostumar o brasileiro, o Boston enviou o jogador para seu time parceiro na liga de desenvolvimento, o Maine Red Claws.

No entanto, de volta ao Celtics, Melo não obteve muitas oportunidades tendo atuado em apenas 6 partidas com a média de 1.12 pontos por jogo o que o trouxe de volta ao Brasil para defender as cores do Paulistano antes de ir à Porto Rico defender o Caciques de Humacao.

Sem grande sucesso em Porto Rico, Melo retornou ao seu país de origem em 2015 para disputar a NBB com a Liga Sorocabana. No início desta temporada o jogador transferiu-se ao Brasília onde atuou até dezembro do ano passado.