Oscar Schmidt recebe homenagem do Brooklyn Nets

Foto: Divulgação/NBA

O principal nome da história do basquete brasileiro, Oscar Schmidt foi homenageado pelo Brooklyn Nets, na noite desta segunda-feira (14), no Barclays Center, em Nova York. Antes do início da partida entre Nets e Grizzlies, o ex-jogador recebeu um quadro com a camisa de número 14 e foi aplaudido pelo público.

Embora tenha sido escolhido pelos Nets (na época de New Jersey) no draft de 1984, Oscar Schmidt recusou a oferta ao descobrir que os atletas da NBA não podiam defender as seleções. Três anos depois, liderou o Brasil na conquista do ouro contra os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis.

Normalmente, a equipes costumam homenagear jogadores que marcaram época pela franquia. Entretanto, o Brooklyn Nets fugiu a regra ao homenagear Oscar Schmidt, que embora tenha sido escolhido em 1984, recusou a oferta e jamais jogou na NBA. O brasileiro é o maior pontuador da história do basquete com 49,737 pontos.

Depois de receber a homenagem do Brooklyn Nets nesta segunda-feira, Oscar Schmidt se prepara para participar do Jogo das Celebridades no fim de semana do All-Star Game, na próxima sexta-feira (17), em Nova Orleans. O "Mão Santa" declarou que está se preparando desde o mês passado e quer ser o melhor da partida.