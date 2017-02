Orlando Magic troca Ibaka por Terrence Ross com Toronto Raptors

Google Plus

Foto: Getty Images

O Toronto Raptors foi ao mercado buscar reforçar o garrafão e conseguiu. Na tarde desta terça-feira (14), a franquia canadense adquiriu o ala-pivô Serge Ibaka, do Orlando Magic, em troca do ala-armador Terrence Ross mais uma futura escolha de primeira rodada do próximo draft.

Os Raptors ainda apostam que irão renovar o contrato do ala-pivô, que se encerra ao fim da temporada. Mas, para isso, vai ser preciso provar em quadra. Na temporada 2015/16, chegaram na final da Conferência Leste, terminando derrotados para o Cleveland Cavaliers por 4 a 2.

Ibaka ficou apenas oito meses em Orlando. O ala-pivô foi adquirido numa troca ainda durante o último draft, onde o Magic trocou Oladipo mais a escolha Domantas Sabonis com o Oklahoma City Thunder pelo jogador. Ele tem médias de 15,1 pontos e 6,8 rebotes na atual temporada.

Por outro lado, o Orlando Magic reforça um setor carente desde a saída de Oladipo para o Oklahoma City Thunder. O ala-armador Terrence Ross estava no Toronto Raptors desde a temporada 2012/13 e tem média de 10,4 pontos na atual temporada.