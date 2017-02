Bulls dominam Raptors, vencem em casa e buscam vaga nos playoffs

Google Plus

Na madrugada desta terça-feira (14) para quarta (15), o Chicago Bulls venceu o Toronto Raptors em casa, no United Center por 105 a 94, mesmo sem a presença de Dwyane Wade. O Chicago contou com grande atuação de seu destaque Jimmy Butler para triunfar em casa.

O Chicago vinha de uma derrota fora de casa, contra o Minnesota Timberwolves, no domingo (12). No mesmo dia, o Toronto recebeu o Detroit Pistons no Air Canada Centre e perdeu.

As duas equipes estão em situação de classificação para a fase de playoffs da NBA. O Chicago luta para se firmar entre os oito primeiro do leste, enquanto na mesma conferência o Toronto não vive um bom momento e sonha em alcançar pelo menos a vice liderança da conferência.

Os Bulls voltam a ativa na quinta-feira (16), quando recebem o Celtics. Já os Raptors realizam seu bate-volta nesta quarta-feira (15), quando recebem o Charlotte Hornets no Canadá.

Chicago Bulls começa ligado, comanda as ações e não dá chance para o Toronto na primeira metade

A primeira metade de partida foi dominada pelo Chicago Bulls. A equipe foi liderada por seu ala Jimmy Butler e foi para o intervalo com intensidade ofensiva e defensiva, com o placar favorável em 58 a 39 para os mandantes.

Toronto volta melhor, mas Chicago é consistente e consegue vitória em casa

A segunda parte de partida foi de tentativa de recuperação da equipe canadense. O Toronto voltou melhor para os próximos períodos, mas não conseguiu desfazer a grande vantagem obtida pelo Chicago, e acabou sendo derrotado por 105 a 94 em Illinois.

Destaques do jogo

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 19 pontos, 2 rebotes e 12 assistências

Doug McDermott: 20 pontos, 5 rebotes e uma assistência

Taj Gibson: 14 pontos e 4 rebotes

Toronto Raptors

Kyle lowry: 22 pontos, 3 rebotes e 4 assistências

DeMar DeRozan: 18 pontos, 5 rebotes e 3 assistências

Norman Powell: 13 pontos, 2 rebotes e 4 assistências

Outros resultados da rodada

Minnesota Timberwolves 108 x 116 Cleveland Cavaliers