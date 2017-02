Cavaliers vencem Pacers e seguem dominantes na Conferência Leste

O Cleveland Cavaliers recebeu o Indiana Pacers na Quicken Loans Arena, em Ohio, e venceu por 113 a 104. LeBron James deu show e comandou a vitória da sua equipe que segue líder da conferência Leste, com 39 vitórias e 16 derrotas.

Os Pacers chegaram a quinta derrota consecutiva e se afastaram das quatro primeiras posições do Leste – dão mando de quadra nos playoffs. Indiana segue em sexto lugar, com 29 vitórias e 27 derrotas na temporada até aqui.

Os Pacers voltam as quadras nesta quinta-feira (16), contra o Washington Wizards, no Bankers Life Fieldhouse. Os Cavaliers só voltam a atuar após o All-Star Game. Eles jogam no dia 23 contra o New York Knicks, novamente em casa.

Indiana começa bem, mas James lidera Cleveland no primeiro tempo

Com um início frenético de jogo, os Pacers estiveram na frente do placar durante todo primeiro quarto. Paul George liderou a equipe em pontos, com dez, Jeff Teague conduziu o ataque de Indiana com seis assistências e a equipe se saiu muito bem nos rebotes (15 a 8). Do lado do Cavaliers, LeBron James e Kyrie Irving foram responsáveis por 26 dos 28 pontos da equipe. O destaque no primeiro quarto foi o grande match up entre James e George, as estrelas de cada equipe. Os Pacers terminaram o quarto vencendo por 32 a 28.

No segundo quarto, King James voltou com tudo. Ele comandou a virada de sua equipe marcando pontos e servindo seus companheiros com bons passes para arremessar. Indiana retornou para quadra perdida no ataque e, principalmente, na defesa. Porém, na metade do quarto, os Pacers conseguiram equilibrar a partida. O pivô Myles Turner, que além de pegar rebotes começou a pontuar, e Jeff Teague contribuíram muito. Contudo, James continuou dominante e terminou o primeiro tempo com 18 pontos e com os Cavaliers vencendo por 57 a 54.

Pacers até tentaram, mas não conseguiram acompanhar James e companhia

Aproveitando os erros de Indiana e o fraco desempenho de Paul George que havia começado bem a partida, Cleveland seguiu dominando o placar e James aumentou ainda mais sua pontuação. Ele estava com um aproveitamento alto nas bolas de três pontos e imparável nas infiltrações. Os Pacers, entretanto, foram encostando aos poucos e na metade do terceiro quarto já tinham cinco jogadores com dois dígitos. Quase empataram o jogo quando LeBron foi para o banco descansar. Porém, o quarto terminou com os Cavaliers na vantagem, 83 a 80.

O último quarto não poderia ter começado melhor para Cleveland. Ainda sem James, Irvin e Kyle Korver anotaram duas bolas de três cada um e aumentaram a vantagem para dez pontos. O bom desempenho dos Cavaliers desestabilizou os Pacers que não tiveram chances de reação. O jogo encerrou com o placar de 113 a 104.

Destaques:

LeBron James (CLE):

31 pontos, 5 rebotes e 4 assistências (80% na linha de 3 pontos)

Kyrie Irving (CLE):

26 pontos, 2 rebotes e 7 assistências

Kyle Korver (CLE):

22 pontos, 5 rebotes e 2 assistências (75% na linha de 3 pontos)

Jeff Teague (IND):

15 pontos, 4 rebotes e 11 assistências