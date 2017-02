Paulistano joga bem desde o início e bate Minas fora de casa pelo NBB

Na noite desta quinta-feira (16), o Paulistano visitou o Minas na Arena Minas Tênis Clube e venceu o time mandante por 96 a 85, com grande atuação coletiva dos visitantes. Hure, Lucas e Guilherme elevaram a pontuação da equipe paulista, liderados pelo armador Georginho que cadenciou bem a partida.

A equipe da casa vinha de uma boa vitória diante da Liga Sorocabana, em casa, nessa terça-feira (14). O Paulistano vinha de uma derrota diante do Brasília, também na terça-feira (14), na capital federal.

Minas e Paulistano vivem situação semelhante no NBB atualmente. O Minas amargou sua 13ª derrota em 20 compromissos, enquanto o Paulistano conseguiu seu nono triunfo em 20 partidas disputadas. As duas equipes estão em zona de classificação para playoffs, ambos buscando melhor colocação na tabela, para assegurar de vez a vaga para a próxima fase do torneio.

O Minas volta as quadras na sexta-feira (24) da próxima semana, quando enfrenta o Pinheiros no Ginásio Poliesportivo Henrique Vilaboim, na cidade paulista. Já o Paulistano volta a ativa na próxima terça-feira (21), quando recebe a equipe do Macaé.

Paulistano é efetivo no ataque, começa bem e abre boa vantagem no primeiro tempo de jogo

O primeiro quarto na Arena Minas Tênis Clube muito bom para os visitantes, que foram muito efetivos no ataque e conseguiram uma boa vantagem logo no período inicial. Georginho ditou o ritmo do ataque do Paulistano, que contou com boa atuação de Lucas e Hure também. A equipe paulista venceu o primeiro quarto por 34 a 21.

O segundo período continuou com um basquete de bom nível e com alta pontuação. O Minas melhorou e conseguiu ser mais eficiente no ataque e na defesa, mas não conseguiu diminuir a vantagem do Paulistano, que ainda abriu mais 2 pontos de diferença. Danilo Siqueira e Drew Maynard elevaram a pontuação do Minas, enquanto Guilherme começou a aparecer para o Paulistano. A equipe visitante foi para o intervalo vencendo por 58 a 43.

O Paulistano manteve o alto nível de basquete apresentado e voltou bem para a segunda metade de partida. Com a defesa falhando, o Minas teve dificuldades de parar o ataque do Paulistano, que comandou bem o garrafão com boa atuação de Guilherme e Renato. A equipe paulista foi para o quarto final vencendo por 83 a 60.

O último período foi de afirmação e de administrar a vantagem para a equipe do Paulistano. Sendo regular, a equipe teve paulista conseguiu impor seu jogo e, mesmo co algum ímpeto do Minas ao fim, o Paulistano venceu por 95 a 86.

Mosso salienta má partida defensiva do Minas e foco na próxima fase, enquanto Hure frisa coletividade do grupo e comemora boa vitória

Mosso comentou a partida do Minas e disse que a equipe estará focada nos playoffs, principalmente em aumentar o nível de basquete praticado: “Hoje pecamos muito na parte defensiva, começamos muito mal no setor, não conseguimos volta no jogo. Nosso ataque fluiu mas a defesa não foi bem, eu mesmo fui um jogador que não produzi muito e isso foi uma grande falha nossa. Agora é continuar trabalhando e focar nos playoffs”.

Já o argentino Hure celebrou a grande vitória e, mesmo com grande atuação, exaltou o trabalho coletivo da equipe: “Primeiro é pensar em ganhar, tranquilo, o individual não importa mas ganhar foi muito importante. Vínhamos de seis derrotas seguidas, duro para a gente e tínhamos que sair para matar ou morrer e hoje fizemos um grande primeiro tempo e depois administramos a vantagem na partida. Pela parte individual, me entregarei para a equipe sempre”.

Destaques do jogo

Minas

Danilo Siqueira: 33 pontos, 2 rebotes e 3 assistências

Drew Maynard: 19 pontos, 7 rebotes e uma assistência

Scott Rodgers: 17 pontos, 4 rebotes e 7 assistências

Paulistano

Hure: 23 pontos, 3 rebotes e duas assistências

Lucas: 18 pontos, 2 rebotes e 3 assistências

Guilherme: 16 pontos, 5 rebotes e duas assistências

Outros resultados da rodada

Macaé 69 x 90 Mogi

Brasília 79 x 77 Liga Sorocabana

Flamengo 79 x 69 Campo Mourão

Franca 99 x 78 Pinheiros

Basquete Cearense 88 x 78 Caxias do Sul

Vitória 73 x 64 Vasco