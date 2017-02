Vitória derrota Vasco e se mantém no G-4 do NBB

Nesta quinta-feira (16), o Vasco foi à Bahia visitar o Vitória, equipe que representa o estado no NBB, e saiu derrotado. Sem contar com David Jackson, ala-armador norte-americano que é o grande nome da equipe, Nezinho foi o responsável por comandar os cariocas, mas a boa atuação do experiente armador não foi suficiente para os vascaínos conquistarem a vitória.

Por outro lado, os mandantes precisavam da vitória para se manter no G-4 do NBB, já que o Mogi havia vencido o Macaé e chegado a quarta colocação. Os baianos contaram com uma boa atuação coletiva para garantir o resultado positivo. Ainda que longe das boas atuações do início da competição, a equipe conseguiu se manter entre os quatro primeiros, com dois jogos a menos do que a maioria dos rivais.

O Vasco já voltará à quadra neste sábado (16), ainda no Nordeste, para enfrentar o Basquete Cearense, às 14h, no Ginásio Paulo Sarasate. Por sua vez, o Vitória voltará a jogar apenas na próxima quarta-feira (22), ainda em casa, quando receberá o Campo Mourão (PR), às 20h.

Vitória começa mal, oscila durante todo primeiro tempo, mas ainda consegue ir ao intervalo vencendo



O nível da partida começou bastante baixo, com muitos erros ofensivos de ambas equipes, principalmente dos baianos, que até a metade do primeiro quarto haviam convertido apenas dois pontos. Os vascaínos, por sua vez, não conseguiam aproveitar a falta de ímpeto dos adversários e sofriam com a ausência de David Jackson para elevar o nível ofensivo de seu time. Ao final do quarto, Reyes e Arthur apareceram, e o Vitória conseguiu uma boa sequência de pontos, cortando a pequena vantagem vascaína e virando o placar, fechando o período vencendo por 17 a 16.



O Vitória voltou melhor ao segundo quarto, com seus jogadores calibrados nos arremessos de três pontos e os vascaínos errando além do normal. A quatro minutos do intervalo, os baianos chegaram a abrir oito pontos de vantagem, que até ali era a maior da partida. Com os pivôs melhorando seus trabalhos ofensivos, o Vasco chegou a encostar no placar, porém, encontraram Dawkins inspirado, e o armador norte-americano do Rubro Negro converteu mais duas bolas de três pontos para os mandantes, com sua equipe indo ao intervalo por 38 a 33.



Vasco melhora na partida, chega a liderar, porém, não consegue a vitória



No início do terceiro período, o Vasco se mostrava mais equilibrado em quadra. Com Nezinho comandando a equipe, tanto na pontuação, quanto nas assistências, os cariocas conseguiram tirar a diferença conquistada pelos baianos e chegaram a liderar o placar. Até o minuto final do quarto, a liderança foi revezada entre as duas equipes, quando Renato e André pontuaram em sequência para o Vitória, fazendo os donos da casa recuperarem a vantagem de cinco pontos e fechar o período vencendo por 52 a 47.



O último quarto foi emocionante até o último minuto. Os vascaínos continuavam contando com a boa atuação de Nezinho no segundo tempo da partida e logo voltaram a diminuir a vantagem dos mandantes para apenas dois arremessos simples convertidos. Perdendo muitas posses, os cariocas não conseguiam liderar o duelo e a vantagem dos baianos se manteve mínima até o final, quando em duas perdas seguidas de posse do Vasco, o Rubro Negro abriu nove pontos de frente e fechou a partida vencendo por 74 a 63.

Após derrota para o Flamengo, Mogi vence Macaé e se mantém colado no G-4 do NBB



Nesta quinta-feira (16), a equipe do Mogi foi ao Sul Fluminense enfrentar o Macaé e conquistou uma importante vitória pela mais importante competição nacional de basquete. Com ótima atuação de Shamell, que foi cestinha da equipe com 17 pontos e líder em assistências da partida com 8, os paulistas garantiram a continuidade na luta pelo G-4 do NBB. Pelo Macaé, Anthony se destacou mais uma vez. O norte-americano foi o cestinha do duelo com 20 pontos, mas não viu seus companheiros jogarem tão bem e teve mesmo de vivenciar a derrota.



O próximo compromisso dos macaenses será contra o Paulistano, na próxima terça-feira (21), às 19h30, no Ginásio Antônio Prado Jr. Já a equipe do Mogi, irá ao Ceará enfrentar o Basquete Cearense, no próximo domingo (22), também às 19h30, no Ginásio Paulo Sarasate.