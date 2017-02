NBA All-Star Game 2017 ao vivo online

Atualiza o conteúdo

A última atração será o Desafio de Habilidades. Na 16ª edição, Karl-Anthony Towns é o atual campeão mas não estará presente para defender o título. Confira os participantes: Kristaps Porzingis- New York Knicks DeMarcus Cousins- Sacramento Kings Anthony Davis- New Orleans Pelicans Nikola Jokic- Denver Nuggets Isaiah Thomas- Boston Celtics Gordon Hayward- Utah Jazz John Wall- Washington Wizards Devin Booker- Phoenix Suns

Outra atração será o Torneio de 3 Pontos. Na sua 26ª edição, o atual campeão Klay Thompson estará presente para buscar o bicampeonato. Confira os participantes: Klay Thompson- Golden State Warriors C. J. McCollum- Portland Trail Blazers Kyle Lowry- Toronto Raptors Eric Gordon- Houston Rockets Kyrie Irving- Cleveland Cavaliers Kemba Walker- Charlotte Hornets Wesley Matthews- Dallas Mavericks Nick Young- Los Angeles Lakers

O Desafio de Enterradas é uma das atrações mais esperadas. Nate Robinson é o maior campeão, com 3 títulos. A 27ª edição não contará com o atual campeão, Zach LaVine, que optou por não disputar. Confira a lista dos participantes: Glenn Robinson III- Indiana Pacers DeAndre Jordan- Los Angeles Clippers Aaron Gordon- Orlando Magic Derrick Jones Jr- Phoenix Suns

Os três eventos de hoje ocorrerão no Smoothie King Center, ginásio do New Orleans Pelicans. Anthony Davis representará os donos da casa no Desafio de Habilidades.

Ainda na última noite, aconteceu o Rising Star Challenge. O time mundo venceu por 150 a 141. Jamal Murray, que anotou 36 pontos e pegou 11 rebotes, foi eleito o MVP da partida

Na noite de ontem, aconteceu o Jogo das Celebridades, que contou com a presença de Oscar Schimidt. A maior lenda do basquete brasileiro jogou 13 minutos e anotou quatro pontos, tentando dois arremessos e acertando os dois.

Boa noite, torcedor basqueteiro! A partir de agora contaremos tudo do segundo dia do All-Star Game 2017! A partir das 23h, teremos os desafios de enterradas, de três pontos e de habilidades! Fique ligado!