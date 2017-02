All-Star Game da NBA de 2017 ao vivo hoje

Atualiza o conteúdo

LESTE: Titulares: DeMar DeRozan (Raptors), Kyrie Irving (Cavaliers), LeBron James (Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Bucks) e Jimmy Butler (Bulls).

Reservas: Isaiah Thomas (Celtics), Kyle Lowry (Raptors), Paul George (Pacers), Kemba Walker (Hornets), John Wall (Wizards), Carmelo Anthony (New York Knicks) e Paul Millsap (Hawks).

OESTE: Titulares: Kawhi Leonard (Spurs), Kevin Durant (Warriors), Stephen Curry (Warriors), Anthony Davis (Pelicans) e James Harden (Rockets).

Reservas: Russell Westbrook (Thunder), Klay Thompson (Warriors), DeMarcus Cousins (Kings), Draymond Green (Warriors), Gordon Hayward (Jazz), Marc Gasol (Grizzlies) e DeAndre Jordan (Clippers).

O jogo é de festa e o resultado pouco importa, a maioria dos jogadores deixa claro que a intenção é se divertir e fazer o público aproveitar o evento. Mas ao longo dos anos, algumas partidas do All-Star Game ficam marcadas na história. Foi assim no duelo Michael Jordan x Magic Jonhson em 1992 e na despedida de Kobe Bryant em 2016, por exemplo. E o Jogo das Estrelas de 2017 também tem ingredientes de sobra pra entrar nessa lista.

Kevin Durant e Russell Westbrook vão atuar juntos pela primeira vez, desde que Durant trocou o Oklahoma CIty Thunder pelo Golden State Warriors, gerando uma tensão que continua atraindo as atenções neste fim de semana. Além disso, o holofotes nos últimos dias em Nova Orleans também estiveram voltados para o astro LeBron James, campeão e MVP das finais na última temporada com o Cleveland Cavaliers.

Depois de se enfrentarem três vezes nesta temporada da NBA, Durant e Westbrook agora vão atuar do mesmo lado, e a expectativa é de como eles vão se comportar. No treinamento aberto ao público na véspera da partida, os dois não se falaram em quadra. Nas entrevistas em Nova Orleans, ambos foram questionados sobre o encontro e evitaram falar sobre o assunto.

Mas se a relação tensa entre esses dois craques do basquete está em foco, a genialidade e qualidade de LeBron James também chama a atenção no All-Star. No treino de sábado ele foi o jogador mais aplaudido pelos torcedores nas arquibancadas, e na área de imprensa foi o mais procurado pelos jornalistas, que se amontoavam para conseguir uma palavra do astro. E entre muitas frases, o ala dos Cavs mostrou que sua importância ultrapassa os limites do basquete e entra em várias áreas, inclusive na política.

"Eu tenho falado sobre muitas coisas. Isso é o que eu sou, sou um porta-voz, tenho sido porta-voz sobre um monte de coisas neste ano. Mas realmente me sinto abençoado de estar aqui. Este é um momento especial para mim", disse LeBron, que vai disputar o Jogos das Estrelas da NBA pela 13ª vez.

Mas o jogo dos maiores craques do basquete mundial tem ainda mais atrativos. Tem Stephen Curry, Klay Thompson e Draymmond Green (do atual líder Golden State Warriors), tem Anthony Davis (único representante do time da casa, o New Orleans Pelicans), tem o fenômeno grego Giannis Antetokounmpo, tem James Harden, Carmelo Anthony, Kyrie Irving e muito mais.