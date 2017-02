NBA All-Star Game 2017: confira os melhores momentos do fim de semana das estrelas

Foto: NBA

Chegou ao fim mais um NBA All-Star Weekend, após a realização do All-Star Game com as principais estrelas da maior liga de basquete do mundo, na noite deste domingo (19), em Nova Orleans. Agora, a próxima parada do evento vai ser em Los Angeles em 2018.

Mas e aí, qual foi o melhor momento do evento do NBA All-Star Weekend? Não lembra de tudo o que aconteceu? Perdeu alguma coisa? A VAVEL Brasil relembra todos os momentos marcantes dos dias do evento. Confira abaixo:

Na sexta-feira (17), o primeiro dia do All-Star Weekend, começou com o Jogo das Celebridades, que ficou marcado pela presença do maior jogador de basquete da história do Brasil, Oscar Schmidt. Aos 59 anos, o camisa 14 jogou apenas 11 minutos, fez 4 pontos - com 100% de aproveitamento nos arremessos - além de pegar dois rebotes. Mas o MVP (Jogador Mais Valioso) foi o ex-jogador Brandon Armstrong.

Foto: Getty Images

Foto: Divulgação/NBA

Logo depois do Jogo das Celebridades, teve o Rising Stars Challenge, a partida entre os calouros e atletas de segundo ano na NBA. Com grande atuação do canadense Jamal Murray, que fez 36 pontos (incluindo nove bolas de três) e foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso), o Time do Mundo venceu o Time dos Estados Unidos por 150 a 141.

Foto: Divulgação/NBA

Já no sábado (18), no segundo dia do All-Star Weekend, foi marcado pelos desafios. A noite começou com o Desafio de Habilidades, que teve pelo segundo ano a participação de jogadores considerado grandes - inicialmente o torneio foi feito apenas para armadores. E pela segunda vez um grande venceu: Kristaps Porzingis, do New York Knicks.

Na primeira fase dos jogadores armadores, Hayward eliminou John Wall e na decisão dos pequenos venceu Isaiah Thomas, considerado favorito e que tinha derrotado Devin Booker com muita facilidade. Já entre os 'grandalhões', Kristaps Porzingis começou vencendo DeMarcus Cousins na primeira fase e na final bateu Nikola Jokic, que tinha eliminado Anthony Davis. Na grande final, o letão dos Knicks bateu Hayward.

Foto: Divulgação/NBA

O segundo desafio da noite foi o Torneio de Três Pontos. O atual vencedor Klay Thompson fez apenas 18 pontos e não conseguiu avançar para a final junto com Kemba Walker (19), Kyrie Irving (20) e Eric Gordon (25).

Na decisão, Kemba Walker fez apenas 17 pontos e viu Kyrie Irving e Eric Gordon empatarem com 20 pontos. Na rodada extra para desempatar a final, Gordon venceu Irving por 21 a 18.

Foto: Divulgação/NBA

Por fim, para fechar a noite, tinha o mais esperado: o Desafio de Enterradas. O atual vencedor, Zach LaVine, não pôde participar por conta de uma lesão no joelho que o tirou do restante da temporada. Por isso, o foco ficou todo em Aaron Gordon, que foi o vice-campeão em 2016. Porém, Gordon tentou enfeitar demais na brincadeira e acabou eliminado ainda na primeira fase, frustrando todos.

O mais experiente DeAndre Jordan tentou inovar, pulou por cima da mesa e tudo mais, porém não conseguiu superar os jovens Derrick Jones Jr e Glenn Robinson III, que surpreenderam a todos saltando por cima de quatro e três pessoas, respectivamente, e dando enterradas impactantes.

Na decisão, na primeira rodada, Jones Jr e Robinson III não conseguiram causar o mesmo impacto que causaram nas duas primeiras rodadas classificatórias. O primeiro, inclusive, errou todas as tentativas. Com vantagem, Robinson III garantiu a vitória na rodada final e levou o troféu de vencedor.

Foto: Divulgação/NBA

Para encerrar o All-Star Weekend, no domingo (19), teve o principal evento do fim de semana: o NBA All-Star Game. Mais uma vez os principais astros da maior liga de basquete do mundo deram show e quebraram diversos recordes como em 2016.

Apesar de LeBron James, Kyrie Irving, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook e cia, estarem presentes em quadra, o MVP foi Anthony Davis que estava jogando em casa e representou muito bem o New Orleans Pelicans, anotando 52 pontos e 10 rebotes, além de quebrar o recorde de pontuação individual que pertencia a Wilt Chamberlain (42).

Assim como nos últimos dois anos, a Conferência Oeste venceu a Conferência Leste, mais uma vez com recorde de pontos. Foram 192 (maior pontuação de uma equipe) e 374 (maior pontuação combinada entre as equipes).