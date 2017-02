All-Star Game da NBA conta com grandes jogadas e bate recorde de pontos

Na madrugada de domingo (19) para segunda-feira (20), o All Star Weekend de 2017, realizado em New Orleans, teve término com chave de ouro. O jogo das estrelas da NBA contou com os jogadores mais bem votados para a partida, incluídos por meio de votação popular e votação entre jogadores, treinadores e jornalistas. O Time Oeste acabou vencendo o Time Leste por 192 a 182, com recorde de pontos de Anthony Davis em uma partida de All Star.

O time da Conferência Leste continha os titulares Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Jimmy Butler (Chicago Bulls) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Os reservas foram Isaiah Thomas, Kyle Lowry, John Wall, Kemba Walker, Paul George, Carmelo Anthony (substituindo o lesionado Kevin Love) e Paul Milsap.

O time da Conferência Oeste tinha entre os titulares Stephen Curry (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kevin Durant (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) e Anthony Davis (New Orleans Pelicans). Os reservas foram Russell Westbrook, Klay Thompson, Gordon Hayward, Draymond Green, Marc Gasol, DeMarcus Cousins e DeAndre Jordan.

Jogando em casa, a equipe do Oeste acabou vencendo o time do Leste por 192 a 182, em uma partida que foi uma verdadeira festa. O reencontro entre os agora adversários na liga Russell Westbrook e Kevin Durant em uma mesma equipe ocorreu de modo harmônico e divertido para os outros jogadores, que viram o agora ala do Golden State Warriors, Durant, combinar boas jogadas com o armador do Oklahoma City Thunder, Westbrook, incluindo uma bela ponte aérea.

A briga pelo MVP da noite estava entre o grego Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, LeBron James, Russell Westbrook e Anthony Davis. A disputa estava acirrada, assim como a partida, até que a partir do último quarto, o pivô dos Pelicans começou a pontuar de forma seguida e levou o Oeste para uma vantagem no marcador e, além disso, bateu o recorde de maior pontuação de um jogador numa partida de All Star, com 52 pontos. O recorde pertencia a Wilt Chamberlain, que no All Star Game de 1962 fez 42 pontos no jogo. Com isso, Davis levou o prêmio de melhor jogador da noite.

Foto: Divulgação / New Orleans Pelicans

Agora a temporada regular da NBA se encaminha para a reta final. As partidas retornam na quinta-feira (23) e as equipes agora focarão em estar na zona de classificação para os playoffs da liga, que têm início em abril.

Destaques do jogo

Time Oeste

Anthony Davis: 52 pontos e 10 rebotes

Russell Westbrook: 41 pontos, 5 rebotes e 7 assistências

Kevin Durant: 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências

Time Leste

Giannis Antetokounmpo: 30 pontos, 6 rebotes e uma assistência

LeBron James: 23 pontos, 3 rebotes e uma assistência

Kyrie Irving: 22 pontos, 7 rebotes e 14 assistências