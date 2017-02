Sacramento Kings aceita oferta do New Orleans Pelicans e troca DeMarcus Cousins

Google Plus

Foto: Divulgação/Pelicans

Após ser a cidade sede do NBA All-Star Weekend 2017, a franquia de New Orleans, os Pelicans, aproveitaram para negociar uma troca envolvendo uma das maiores estrelas da liga atualmente: o pivô DeMarcus Cousins, do Sacramento Kings.

Em troca do pivô, considerado por muitos o melhor da posição atualmente, os Kings irão receber o jovem Buddy Hield, além dos jogadores Tyreke Evans, Langston Galloway e duas futuras escolhas do draft, sendo uma de primeira rodada e outra de segunda.

Atualmente o New Orleans Pelicans estão em 11° lugar na Conferência Oeste com campanha de 23 vitórias e 34 derrotas (uma vitória a menos e uma derrota a mais que o Sacramento Kings, nono colocado na tabela). O Denver Nuggets, oitavo e último colocado atualmente para os playoffs, possuem 25 vitórias e 31 derrotas.

Na temporada 2016/17, DeMarcus Cousins possui médias de 27.8 pontos e 10.6 rebotes por jogo. O pivô é o jogador que mais recebeu falta técnica nas últimas temporadas, incluindo a atual, além das contantes polêmicas com atletas e treinadores dos Kings que colecionou ao longo da carreira. Ao lado de Anthony Davis, formará a dupla de garrafão mais forte da NBA.