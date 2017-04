Guia VAVEL da NBA Playoffs: Conferência Oeste

A temporada regular da NBA terminou e a época de decisão vai começar na melhor liga de basquete do mundo. Neste sábado (15) começam os playoffs, com promessa de grandes jogos e muita emoção. Quer saber mais sobre os classificados? Confira abaixo o guia da VAVEL Brasil.

O favorito

Finalista nos últimos dois anos, o Golden State Warriors é o atual campeão da Conferência Oeste e busca mais uma vaga na final. Na temporada regular, a equipe de Stephen Curry e Kevin Durant lideraram a liga com 67 vitórias e apenas 15 derrotas.

Foto: Divulgação/NBA

Quem pode surpreender?

O Houston Rockets surpreendeu a todos na temporada regular. Sob o comando do técnico Mike D'Antoni, a equipe mudou a postura em relação a temporada 2015/16 e terminou em terceiro lugar na Conferência Oeste. Além de James Harden, possuem os melhores sexto jogadores da liga: Eric Gordon e Lou Williams.

Foto: Divulgação/NBA

Análise dos jogos:

Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers

Campeão da Conferência Oeste nos últimos dois anos e dono da melhor campanha nas últimas três temporadas, o Golden State Warriors é o grande favorito na série.

Na temporada 2015/16, as equipes também se encontraram nos playoffs, mas na segunda fase. Na ocasião, os Warriors tiveram um pouco de dificuldade no começo porque não tinham Stephen Curry, que estava lesionado. Porém, o astro retornou no quinto jogo da série para decidir, e os Warriors fecharam em 4 a 2 no sexto jogo.

Apesar de possuírem a dupla Damian Lillard e CJ McCollum, os Blazers possuem pontos fracos em diversos setores e, por isso, dificilmente terá condições de aguentar o forte time dos Warriors que contam com Curry, Thompson, Durant e Green.

Foto: Divulgação/NBA

Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder

No duelo entre os dois melhores jogadores da temporada, o Houston Rockets de James Harden é o favorito para vencer a série. Mas o Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook pode surpreender.

Mas é difícil que haja alguma surpresa. Apesar de ter Russell Westbrook, dono de 42 triplos-duplo na temporada, o Thunder é inferior aos Rockets em vários setores, sem contar que a franquia de Houston possui boas peças no banco.

Foto: Divulgação/NBA

Los Angeles Clippers vs. Utah Jazz

No confronto mais equilibrado dos playoffs da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers possui um leve favoritismo, mas o Utah Jazz não fica muito atrás.

Nos últimos anos, os Clippers sempre marcaram presença nos playoffs e desta vez continuam querendo voar mais alto. Para isso, precisarão que Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan façam mais do que na temporada regular.

Mas é bom tomar cuidado. O Jazz do ala Gordon Hayward também pode surpreender. O ótimo jogo coletivo é o ponto mais forte da equipe e pode fazer diferença diante dos Clippers, que apesar de ótimos jogadores que podem desequilibrar, passou certa dificuldade ao longo da temporada.

Foto: Divulgação/NBA

San Antonio Spurs vs. Memphis Grizzlies

Um dos times mais fortes da liga e vice-líder na Conferência Oeste na temporada regular, o San Antonio Spurs é o grande favorito diante do Memphis Grizzlies. A franquia do Texas fez a sua melhor campanha na temporada e esteve bem perto de ameaçar a liderança do Golden State Warriors.

O duelo vai se interessante pelo fato de marcar o encontro entre os irmãos Pau Gasol e Marc Gasol. Entretanto, o primeiro tem um time mais forte, liderado por Kawhi Leonard, e os Spurs tem grande chance de varrer os Grizzlies.