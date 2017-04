No sufoco, Cavaliers abrem playoffs vencendo primeira partida contra Pacers

Na tarde desse sábado (15), o Cleveland Cavaliers recebeu o Indiana Pacers pelo primeiro jogo entre as equipes nos playoffs da NBA e venceu por 109 a 108, com bela atuação de LeBron James.

Na Quicken Loans Arena, o Cavs iniciou a série de playoffs e e jogará a próxima partida ainda em Cleveland, antes de levar a série para Indianápolis. O próximo embate entre as equipes será na segunda-feira (17), e a série será decidida em melhor de sete jogos.

Em primeiro tempo equilibrado, Cavs consegue leve vantagem e sai vencedor contra o Pacers

Em Cleveland, a partida começou equilibrada e foi levada por detalhes no início. Ponto a ponto o jogo foi se desenrolando, até que o Cavaliers abriu certa vantagem com boas aparições dr LeBron James, Tristan Thompson e Channing Frye. Mesmo assim, o Pacers conseguiu ir ao segundo quarto com desvantagem de cinco pontos, com o marcador estando em 34 a 29 para os mandantes.

O segundo período começou com troca de cestas entre as duas equipes. A equipe de Cleveland conseguiu manter a distância entre sete e 10 pontos pela maior parte do período, apostando nas jogadas de pick and roll com Kyrie Irving e Lebron. O time de Indiana não deixou o placar abrir, contando com arremessos de fora de Paul George e Brooks, que veio muito bem do banco. As equipes foram ao vestiário com o placar 66 a 59 em favor do Cavs.

Indiana aperta no final, chega a virar o marcador mas Cleveland é eficiente e vence por um ponto de diferença

Os times voltaram à quadra e o duelo Paul George e LeBron James continuou insano e pegado. Com mais auxílio, tendo Irving, Smith e Jefferson ao seu lado, LeBron e os Cavs se deram melhor e finalmente conseguiram abrir boa vantagem na partida, abrindo 12 pontos em certo momento. Com defesas de certa forma frágeis na partida, o placar foi para o último período com 92 a 84 para o Cleveland.

O quarto final foi de melhora do Indiana e mais equilíbrio no jogo. Agora auxiliado por Lance Stephenson, que teve boa atuação, Paul George e o Pacers conseguiram virar a partida e o jogo ficou aberto. O Cleveland, então, teve que buscar o resultado e conseguiu de um ponto e o Indiana teve a oportunidade de vencer a partida num ataque mas os Cavs trabalharam bem a defesa e conseguiram vencer por 109 a 108.

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 34 pontos, 6 rebotes e 13 assistências

Kyrie Irving: 23 pontos, 3 rebotes e 6 assistências

Tristan Thompson: 8 pontos, 13 rebotes e uma assistência

Indiana Pacers

Paul George: 29 pontos, 5 rebotes e 7 assistências

Lance Stephenson: 16 pontos, 7 rebotes e 3 assistências

Jeff Teague: 15 pontos, 2 rebotes e 4 assistências

Outros Resultados da Rodada

Toronto Raptors 83 x 97 Milwaukee Bucks

San Antonio Spurs 111 x 82 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 95 x 97 Utah Jazz