Guia VAVEL da NBA Playoffs

Guia VAVEL dos Playoffs da NBA

Neste sábado (15) começam os playoffs da NBA com promessa de grandes jogos e muita emoção. O Golden State Warriors e o Cleveland Cavaliers são os grandes favoritos para conquistar as conferências e podem disputar as finais pelo terceiro ano seguido.

Porém, para chegar às finais da NBA pelo terceiro ano seguido, Warriors e Cavaliers não vão ter caminho fácil. Boston Celtics, San Antonio Spurs e Houston Rockets correm por fora e podem surpreender.

Cavaliers: a saga por mais um título

Atuais campeões da NBA, o Cleveland Cavaliers quer conquistar o segundo título da história. Porém, o final de temporada não foi animador. A equipe passou por dificuldades nos últimos 25 jogos da temporada regular e acabou perdendo a liderança da Conferência Leste para o Boston Celtics.

Foto: Divulgação/NBA

Warriors e a busca por revanche

Campeões em 2015, os Warriors chegaram com favoritismo na final em 2016 mas terminaram com o vice-campeonato após levar virada para o Cleveland Cavaliers quando lideravam a série por 3 a 1 - algo inédito nas finais da NBA.

Para a temporada 2016/17, os Warriors se reforçaram ao contratar Kevin Durant e mais uma vez foram os melhores da temporada regular. Agora, a franquia busca a revanche contra os Cavaliers nas finais da NBA pelo terceiro ano seguido.

Foto: Divulgação/NBA

Terceira final seguida?

Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers chegam aos playoffs com favoritismo para conquistar suas conferências e disputarem as finais da NBA pelo terceiro ano consecutivo. Será que conseguem?

Na temporada 2014/15, os Warriors foram campeões ao bater os Cavaliers nas finais por 4 a 2. Entretanto, muito se contestou que a equipe de Cleveland jogou desfalcada de Kyrie Irving e Kevin Love, lesionados, deixando LeBron James sozinho.

Já na temporada 2015/16, novamente Warriors e Cavaliers se encontraram nas finais, desta vez com equipes completas. A franquia da Califórnia abriu 3 a 1, mas após perder Draymond Green por suspensão acabou levando a virada para os Cavs, que foram liderados por LeBron James.

Foto: Divulgação/NBA

Quem pode surpreender

Se o Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers são os favoritos, o San Antonio Spurs e o Boston Celtics podem surpreender. Os Spurs fizeram a melhor campanha de sua história, mas não conseguiram superar os Warriors. Já os Celtics, superaram os Cavs e terminaram a temporada na liderança da Conferência Leste.

O San Antonio Spurs possui um coletivo forte e há duas décadas são potência na Conferência Oeste. Atualmente, possuem um dos melhores jogadores da liga: Kawhi Leonard.

Já o Boston Celtics, depois de anos se reestruturando, enfim voltou a ser força na Conferência Leste. Liderados por Isaiah Thomas, superaram os Cavaliers e terminaram a temporada na liderança. ​ ​​

Foto: Divulgação/NBA

Duelo de MVP's: James Harden x Russell Westbrook

Os playoffs de 2017 marcaram o duelo dos MVP's logo na primeira fase: James Harden contra Russell Westbrook. Com a terceira melhor campanha da temporada regular na Conferência Oeste, o Houston Rockets terá pela frente o Oklahoma City Thunder do novo recordista de triplo-duplo. Promessa de muita emoção nesse duelo.

Foto: Divulgação/NBA

A recuperação do Chicago Bulls após crise

Durante a temporada regular, o Chicago Bulls passou por crise no elenco. Mas, a equipe se recuperou ao longo do tempo e liderados por Jimmy Butler e Dwyane Wade garantiram vaga nos playoffs na última posição da Conferência Leste.

Foto: Divulgação/NBA

Última temporada de Paul George no Indiana Pacers?

Na última janela de transferências, muito se especulou a saída de Paul George do Indiana Pacers. O Los Angeles Lakers e o Boston Celtics tiveram reuniões com os dirigentes dos Pacers para saber sobre o jogador, mas pela falta de tempo não conseguiram finalizar a negociação.

Paul George já revelou seu desejo: se não renovar com o Indiana Pacers, quer voltar para a cidade natal, Los Angeles. Então fica a dúvida no ar: será que é a última vez que veremos o ala atuando pela franquia de Indianápolis?