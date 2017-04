Warriors vencem em casa e saem na frente na série contra Blazers

Na tarde deste domingo (16), às 16h30, o Golden State Warriors recebeu na Oracle Arena o Portland Trail Blazers, dando início ao seu primeiro round dos playoffs da NBA. Vencendo a primeira partida em casa pelo placar de 121 a 109, os Warriors saíram na frente na série e agora recebem de novo os Blazers em casa na próxima quarta-feira.

Depois de grande equilíbrio na partida em seus três primeiros períodos, os Warriors só foram dominar a partida e abrir boa vantagem no último quarto de jogo, conquistando sua importante primeira vitória na série. Os líderes da vitória dos Warriors foram Kevin Durant com 32 pontos e 10 rebotes e Stephen Curry com 29 pontos.

Se classificando como primeiro colocado da conferência Oeste, os Warriors cruzaram com os Blazers, oitavo colocado do Oeste, no primeiro round dos playoffs. Iniciando a primeira partida da série entre as duas equipes, os Warriors levaram a melhor e venceram a partida jogando em casa. O Golden State que já havia eliminado os Blazers nos playoffs do ano passando, saem na frente de novo em 2017.

A próxima partida será na quarta-feira (19), de novo em Oakland. Na segunda partida da série, as duas equipes jogarão mais uma vez na Oracle Arena, desta vez entrando em quadra às 23h30, aonde os Warriors vão tentar abrir 2 a 0 jogando em casa.

Em grande primeiro tempo, Warriors e Blazers vão para o intervalo empatados

Em grande jogo dos Warriors no início de partida, a equipe da casa liderou o primeiro período de jogo inteiro. Sem deixar os Blazers liderarem o placar em momento algum, a equipe da casa conseguiu grande primeiro quarto comandado por Durant e Curry. Mesmo com CJ McCollum calibrado na partida, os Warriors terminaram o primeiro período vencendo por 31 a 27. Destaque para Kevin Durant com 11 pontos e 6 reboes para os Warriors.

No segundo período de jogo, os Blazers foram um pouco melhores que os Warriors e, liderados por CJ McCollum e Damian Lillard, os visitantes finalmente conseguiram sua primeira liderança no jogo. Porém em grande primeiro tempo das duas equipes, a partida teve diversas trocas de liderança no segundo quarto. Em um ótimo primeiro tempo equilibrado, as duas equipes foram para o intervalo com tudo igual no placar, 56 a 56. Destaques do primeiro tempo para CJ McCollum com 27 pontos e Damian Lillard 21 pontos para os Blazers, enquanto Kevin Durant com 16 pontos e 7 rebotes era o principal destaque dos Warriors.

Depois de terceiro quarto disputado, Warriors dispara e vence a partida

Voltando do intervalo com a partida empatada, os Warriors começaram melhor no terceiro período e logo foram abrindo vantagem sobre o Portland. Porém no final do quarto, a equipe dos Blazers se acordou e conseguiu cortar a vantagem dos Warriors até empatar a partida de novo. Com mais um período muito bom e disputado entre as duas equipes, Warriors e Blazers terminaram o terceiro quarto empatados em 88 a 88. Com 11 trocas de lideranças só no terceiro período, as duas equipes prometiam bastante para a reta final da partida. Destaques nos Blazers para CJ McCollum com 34 pontos e, nos Warriors, Stephen Curry com 27 pontos.

Entrando no período final com igualdade no placar, os Warriors finalmente cresceram na partida e dominaram os Blazers. Abrindo boa vantagem no último período, o time da casa ia se encaminhando para a vitória e para abrir a série em 1 a 0 jogando em casa. Com grande quarto período dos Warriors, a equipe da casa não deu chances para os Blazers e confirmou a sua primeira vitória nos playoffs vencendo por 121 a 109. Destaques para Kevin Durant com 32 pontos e Stephen Curry com 29 pontos nos Warriors, enquanto nos Blazers McCollum e Lillard combinaram para 75 pontos.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Kevin Durant: 32 pontos e 10 rebotes

Stephen Curry: 29 pontos, 5 rebotes e 4 assistências

Draymond Green: 19 pontos, 12 rebotes, 9 assistências, 5 tocos e 3 roubos

Klay Thompson: 15 pontos e 3 rebotes

Portland Trail Blazers

CJ McCollum: 41 pontos e 8 rebotes

Damian Lillard: 34 pontos, 5 rebotes e 3 assistências