Chicago Bulls surpreende Boston Celtics e conquista vitória importante fora de casa

Neste início de noite de domingo (16), o Boston Celtics recebeu o Chicago Bulls na Arena TD Garden, pelo jogo um do primeiro round dos playoffs. Em uma grande partida das duas equipes, aonde tiveram o placar apertado até o final, a equipe dos Bulls conquistou vitória importantíssima jogando fora de casa. Terminando a partida por 106 a 102 os Bulls levaram a melhor e agora farão mais um jogo em Boston, mas já levando grande vantagem com a vitória de hoje.

Os destaques da partida foram Jimmy Butler com 30 pontos e 9 rebotes e Bobby Portis com 19 pontos e 9 rebotes. Isaiah Thomas que era dúvida na partida devido ao falecimento da sua irmã, foi o destaque dos Celtics com 33 pontos.

Primeiro colocado da conferência Leste, os Celtics começaram sua campanha nos playoffs contra os Bulls, oitavo colocado do Leste. Na primeira partida da série de sete jogos, os Celtics não conseguiram a vitória e acabaram sendo derrotas pelos Bulls na estreia dos playoffs de 2017. Tendo enorme vantagem no garrafão do Celtics e dominando a equipe de Boston nos rebotes ofensivos, os Bulls usaram isso a seu favor para vencer o jogo.

A próxima partida entre as duas equipes será na terça-feira (18), às 21h, aonde o Celtics novamente vai receber os Bulls em casa, na Arena TD Garden. Levando vantagem de 1 a 0 na série, os Bulls até podem perder, pois depois jogam duas partidas seguidas em Chicago.

Bulls tem primeiro tempo melhor e vai para o intervalo vencendo

Com os Celtics começando melhor na partida e com Isaiah Thomas comandando a equipe em grande jogo, a equipe da casa levou vantagem sobre os Bulls no primeiro período. Em boa partida das duas equipes no início de jogo, Boston Celtics e Chicago Bulls fizeram uma partida bastante disputada. Os Celtics abriram cinco pontos de vantagem sobre os Bulls e terminaram o primeiro quarto vencendo por 28 a 23. Isaiah Thomas foi o grande destaque do primeiro período, anotando 13 pontos para os Celtics, enquanto Robin Lopez com 10 pontos e 6 rebotes foi o principal jogador dos Bulls.

No segundo período os Bulls melhoraram bastante e recuperaram a diferença que os Celtics tinham aplicado no placar. Tirando a vantagem dos Celtics e virando a partida, os Bulls cresceram bastante aproveitando a grande vantagem no garrafão dos Celtics. A equipe de Chicago fez um grande segundo período e terminou o primeiro tempo de jogo vencendo pelo placar de 48 a 46. Isaiah Thomas anotou 15 pontos pelos Celtics e Robinz Lopez terminou o primeiro tempo com 12 pontos e 6 rebotes para os Bulls.

Depois de terceiro quarto empatado, Jimmy Butler decide e Bulls vence a partida

Na volta do intervalo, os Celtics voltaram a jogar melhor, mesmo com a grande vantagem dos Bulls sobre o garrafão dos Celtics, dando uma aula em rebotes ofensivos. Os Celtics viraram a partida e as duas equipes tiveram inúmeras trocas de lideranças no placar. Porém nos últimos instantes Jimmy Butler converteu uma linda bola de três pontos e empatou a partida, terminando o terceiro período em 74 a 74. Líderes de suas equipes, Isaiah Thomas já anotava 21 pontos, enquanto Jimmy Butler possuía 15 pontos e 7 rebotes.

Entrando no período final de partida igualados no placar, Bulls e Celtics foram para o tudo ou nada de partida. Com ótimo quarto dos Bulls, a equipe de Chicago finalmente começou a acertar importantes bolas de três pontos e conseguiu abrir 9 pontos de vantagem sobre o Celtics, faltando poucos minutos de partida. Ainda que o Celtics tenha encostado no placar, com um grande jogo de Jimmy Butler com 30 pontos e Bobby Portis com 19 pontos, os Bulls venceram a primeira partida da série pelo placar de 106 a 102.

Destaques da partida:

Boston Celtics

Isaiah Thomas: 33 pontos, 6 assistências e 5 rebotes

Al Horford: 19 pontos, 8 assistências e 7 rebotes

Avery Bradley: 14 pontos

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 30 pontos, 9 rebotes e 3 assistências

Bobby Portis: 19 pontos e 9 rebotes

Robin Lopez: 14 pontos e 11 rebotes

Rajon Rondo: 12 pontos, 7 rebotes e 6 assistências