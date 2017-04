Com atuação avassaladora de Holloway, Pinheiros vence Vasco, fecha série e segue no NBB

Foi um duelo de gigante. De um lado, o norte-americano Holloway, e do outro, o experiente armador Nezinho. Fechando uma série disputadíssima, não se esperava menos do que um show de ambas as equipes, e o palco da decisão foi o Ginásio Poliesportivo Henrique Villaboim, na noite desta segunda-feira (17).



Pelo lado vascaíno, Nezinho, com 27 pontos, e David Jackson, com 22 pontos, bem que tentaram, mas a atuação conjunta de ambos não foi suficiente para frear o show de Holloway, cestinha da partida com incríveis 36 pontos. O outro norte-americano do Pinheiros, Bennett, também se destacou, tendo convertido 18 pontos.

Lealdade e disputa ferrenha marcam o primeiro tempo da partida



Com ótimo aproveitamento ofensivo, Pinheiros e Vasco fizeram um primeiro quarto digno do teor decisivo que tinha a partida. Neto, Holloway e Bennett comandavam a equipe paulista com maestria, contando com o esplêndido aproveitamento nas bolas de três que marcou suas atuações nos duelos pela série. Enquanto isso, Nezinho e David Jackson davam show pelo lado vascaíno, e ainda contavam com Gaúcho, Murilo, Fiorotto e Márcio, todos em boas atuações. Na segunda metade do período, os cariocas foram superiores e conseguiram fazer sua defesa funcionar, tomando a frente do placar e indo ao segundo quarto vencendo por 23 a 22.

O Vasco voltou muito bem à quadra no segundo quarto e logo no início fez uma corrida de oito pontos, enquanto os donos da casa ainda estavam zerados. Mesmo assim, os muitos erros ofensivos que atormentam os cariocas desde o início da competição reapareceram, principalmente com David Jackson e Gaúcho, e logo o Pinheiros cortou a vantagem e chegou a abrir nove pontos de frente. O jogo coletivo dos paulistas prevaleceu até o fim do período, e as equipes foram ao intervalo com os donos da casa vencendo por 43 a 37.

Vasco tenta buscar a virada no último quarto, mas nervosismo atrapalha e Pinheiros vence

O Pinheiros voltou à quadra demonstrando maior equilíbrio que o Vasco, e prosseguiu aumentando a vantagem construída no quarto anterior. Com importantíssimas bolas de três pontos, Holloway foi o destaque do quarto. Enquanto o primeiro período da partida havia sido de disputas leais, no terceiro as duas equipes exageraram nas faltas e ainda nos cinco minutos iniciais estouraram o limite. Os donos da casa foram ao último período vencendo por 73 a 60.

Precisando cortar a vantagem de treze pontos do Pinheiros, os vascaínos voltaram com muita vontade ao último quarto. Nezinho assumiu o controle da equipe e teve boa atuação, porém, o destaque ficou com o norte-americano Holloway, que nos momentos decisivos acertou alguns incríveis arremessos de três pontos e manteve a boa vantagem dos donos da casa. O placar terminou com o Pinheiros vencendo por 93 a 82 e garantindo a vaga na próxima fase do NBB.