Cavaliers vencem mais uma em casa e abrem vantagem contra Pacers

Na noite dessa segunda-feira (17), o Cleveland Cavaliers venceu o Indiana Pacers por 117 a 111 pelo segundo jogo da primeira rodada dos playoffs da NBA. O "Big 3" dos Cavs (LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love) foi decisivo e somou 89 pontos dos mandantes, enquanto Paul George e Jeff Teague tentavam segurar o ímpeto do Cleveland, sem êxito.

Após primeira vitória dos Cavs no último sábado (15), o atual campeão agora vai para os dois próximos confrontos em Indianápolis. O próximo embate entre Indiana e Cleveland será quinta-feira (20), na Bankers Life Fieldhouse.

Com primeiro tempo equilibrado, Cleveland e Indiana trocam liderança e mandantes levam vantagem de cinco pontos para o intervalo

A partida começou intensa na Quicken Loans Arena, com o Pacers sendo eficiente no jogo com Paul George bem nos chutes de três e Myles Turner protegendo o garrafão do Indiana. Porém, Tristan Thompson e Kevin Love retomaram a zona para o Cleveland que começou a abrir vantagem com LeBron e Kyrie pontuando bem. Assim, os Cavs foram para o intervalo com cinco pontos de vantagem, vencendo por 63 a 58.

Cleveland atropela no terceiro quarto e administra vantagem no período final, vencendo segunda partida da série

O Cleveland voltou para a partida com alta intensidade e com o trio Love, Irving e James comandando as ações da partida, chegando a abrir vantagem de 18 pontos para o Indiana. Já no período final, George e Teague esboçara, uma reação dos visitantes, mas os Cavs apenas administraram e venceram a partida por 117 a 111.

Destaques do jogo

Cleveland Cavaliers

Kyrie Irving: 37 pontos, 2 rebotes e duas assistências

Kevin Love: 27 pontos, 11 rebotes e 3 assistências

LeBron James: 25 pontos, 10 rebotes e 7 assistências

Indiana Pacers

Paul George: 32 pontos, 8 rebotes e 7 assistências

Jeff Teague: 23 pontos, 4 rebotes e 4 assistências

Thaddeuus Young: 16 pontos, 3 rebotes e uma assistência