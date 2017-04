Spurs vencem mais uma e abrem vantagem contra Memphis Grizzlies

Na segunda partida da série entre San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies, a equipe texana venceu por 96 a 82 e abriu boa vantagem no confronto. O jogo disputado no AT&T Center fobi totalmente dominado pelos Spurs que, novamente, tiveram Kawhi Leonard como destaque. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 22h30 no horário de Brasília, dessa vez a partida será em Memphis.

Caso San Antonio vença, a classificação para a próxima fase estará bem encaminhada. Uma vitória dos Grizzlies é importante para manter a equipe viva na competição. Os Spurs precisam manter o bom nível de atuação para garantir a classificação, já os Grizzlies têm de mudar a forma de jogar e aproveitar o fator casa para surpreender o adversário.

Domínio do inicio ao fim de San Antonio

Diferente do primeiro jogo, no qual os Grizzlies equilibraram o placar no início, os Spurs tiveram domínio total do inicio ao fim da partida. Sem deixar de liderar o placar, San Antonio teve em Kawhi Leonard sua referência individual. Ele anotou 37 pontos e pegou 11 rebotes, fazendo a melhor partida de sua carreira em playoffs. Outro destaque foi o armador Tony Parker, o francês marcou 15 pontos e ajudou bastante na armação das jogadas. O primeiro tempo de jogo foi totalmente da equipe mandante, o ataque funcionava muito bem e a defesa conseguia anular os principais jogadores de Memphis. A segunda metade teve poucos sustos e o treinador Greg Popovich conseguiu poupar muitos dos jogadores titulares.

O Memphis Grizzlies tiveram dificuldades de marcação durante o primeiro tempo e no último quarto. Durante a terceira parte do jogo foi o momento em que os Grizzlies conseguiram dominar os donos da casa e deixaram o jogo mais equilibrado. No entanto, isso durou pouco. Mike Conley foi o principal jogador da equipe, ele marcou 24 pontos e deu oito assistências. Saindo do banco, o experiente ala-pivô, Zach Randolph, fez 18 pontos. A decepção foi o pivô Marc Gasol - destaque partida anterior -, o espanhol anotou míseros 12 pontos.

Destaques:

Kawhi Leonard (SAN):

37 pontos (19/19 em lances livres), 11 rebotes e 2 assistências

Tony Parker (SAN):

15 pontos, 3 rebotes e 1 assistência

Mike Conley (MEM):

24 pontos, 1 rebote e 8 assistências

Zach Randolph (MEM):

18 pontos, 10 rebotes e 1 assistência