Bulls volta a vencer o Celtics em Boston e abre 2 a 0 na série

Nesta noite de terça-feira (18), às 21h, o Boston Celtics recebeu de novo o Chicago Bulls na Arena TD Garden, pela segunda partida da série entre as duas equipes. Depois de serem surpreendidos pelos Bulls no primeiro jogo, os Celtics novamente viram a equipe de Fred Hoiberg dominando a partida e conseguindo mais uma vitória em Boston. Vencendo pelo placar de 111 a 97, os Bulls conquistaram mais uma grande vitória fora de casa e dando um passo muito importante na série.

Com uma ótima partida de todo o time, os Bulls tiveram como principais destaques o seu trio formado por Rajon Rondo com 11 pontos, 14 assistências, 9 rebotes e 5 roubos, Jimmy Butler com 22 pontos, 8 rebotes e 8 assistências e Dwyane Wade com 22 pontos. No lado dos Celtics, o principal jogador foi Isaiah Thomas com 20 pontos, ainda que tenha sido uma partida discreta da estrela dos Celtics.

Agora com a vantagem de 2 a 0 na série, os Bulls dão largos passos para a classificação para à próxima fase, ainda que esteja faltando bastante para isto. Os Bulls farão agora suas duas partidas em Chicago e já venceram as duas em Boston, que era a parte mais difícil por se classificar como oitavo na conferência e enfrentar o líder do Leste.

As duas equipes voltam às quadras só na sexta-feira (21), às 20h, aonde os Bulls finalmente vão receber os Celtics no United Center, fazendo sua primeira partida em Chicago nesse playoffs.

Bulls domina e abre vantagem sobre o Celtics

Em excelente início de partida dos Bulls, a equipe de Chicago viu o Celtics abrir o placar e fazer 5 a 0, mas virou a liderança do placar e conseguiu encaixar na partida, abrindo 12 pontos de vantagem sobre o time de Boston. Com grande período de Mirotic e Rondo, os Bulls dominaram o quarto, mas deixaram o Celtics diminuir a diferença nos minutos finais, terminando o período em 31 a 26 para a equipe de Chicago. Destaques para Mirotic com 10 pontos nos Bulls e Isaiah Thomas com 7 pontos nos celtics.

Depois de um começo abaixo dos Celtics no primeiro período, a equipe voltou para o segundo quarto melhor e logo conseguiu a liderança no placar da partida. Porém bastou a primeira unidade dos Bulls voltarem à quadra que o Chicago voltou a jogar melhor e de novo dominaram a partida. Chegando a abrir 11 pontos de vantagem em determinado momento, os Bulls jogaram melhor e terminaram a primeira metade de partida vencendo com o placar de 54 a 46. Os principais jogadores do primeiro tempo foram Nikola Mirotic e Robin Lopez pelos Bulls com 10 pontos e 6 rebotes cada, enquanto Isaiah Thomas anotou 11 pontos pelos Celtics.

Segundo tempo doutrinador e série 0-2

Voltando bem do intervalo, o Bulls manteve seu bom trabalho do primeiro tempo e continuou com bom ritmo na partida. Ainda com vantagem sobre o Celtics, a equipe de Chicago mantinha sua ótima defesa forte e chegava bem ao ataque, tendo bom aproveitamento na partida. Terminando o terceiro período com o placar de 86 a 75, os Bulls começavam a chegar perto da segunda vitória na série. Butler terminou o terceiro período com 19 pontos, cestinha da partida até então.

Entrando no último período com nove pontos de vantagem, os Bulls se encaminhavam para mais uma façanha e chegavam perto de abrir 2 a 0 na série contra o Celtics, tudo isso jogando as duas partidas em Boston. Sendo muito dominante no quarto período, a equipe de Chicago não deu a menor chance para os Celtics chegarem perto do placar. Com grande partida de Rondo, Butler e Wade, o Chicago confirmou mais uma vitória de extrema importância e abriu 2 a 0 na série, terminando a partida com o placar de 111 a 97.

Com 22 pontos cada, Jimmy Butler e Dwyane Wade foram os principais pontuadores da partida, enquanto Isaiah Thomas liderou o Celtics com 20 pontos. Com 14 assistências Rajon Rondo ainda quebrou o recorde de assistências dos Bulls em playoffs.

Destaques da partida:

Boston Celtics

Isaiah Thomas: 20 pontos e 4 rebotes

Jae Crowder: 16 pontos, 4 assistências e 3 rebotes

Marcus Smart: 13 pontos e 8 rebotes

Chicago Bulls

Jimmy Butler: 22 pontos, 8 assistências, 8 rebotes, 4 roubos e 2 tocos

Rajon Rondo: 11 pontos, 14 assistências, 9 rebotes e 5 roubos

Dwyane Wade: 22 pontos e 4 rebotes

Robin Lopez: 18 pontos e 8 rebotes

Paul Zipser: 16 pontos

Nikola Mirotic: 13 pontos e 7 rebotes