Clippers se recupera, vence Utah e empata série

Após perder a primeira partida no Staples Center, o Los Angeles Clippers recebeu e venceu o Utah Jazz por 99 a 91, e empatou a série em 1 a 1. O próximo confronto será na sexta-feira (21), na Vivint Smart Home Arena, em Utah.

Sob comando de Blake Griffin e Chris Paul, os donos da casa tiveram domínio no placar durante toda a partida, e conseguiram se recuperar após o tropeço também dentro de casa. Já pelo lado do Jazz, Gordon Hayward e Joe Johnson foram abaixo, e não conseguiram impedir a derrota.

Clippers dominam o primeiro tempo e vão com vantagem para o intervalo

A partida começou com os donos da casa, abrindo 11 a 3, após bom início de Chris Paul e DeAndre Jordan, forçando o tempo de Quin Snyder. Após o tempo, Utah reagiu e cortou a desvantagem para três pontos. Porém, a reação parou e os Clippers voltaram a dominar e abriram a maior vantagem, 11 pontos, após uma corrida de 8 a 0, fazendo 19 a 8, na metade do quarto. Até o fim do quarto, a vantagem se manteve e Los Angeles venceu o período por 29 a 18.

No segundo quarto, Utah voltou melhor e com uma corrida de 9 a 4, comandado por Joe Johnson, cortou para 33 a 27 e forçou o tempo de Doc Rivers. Após o tempo, a partida seguiu equilibrada e nem Los Angeles conseguiu abrir grande vantagem, nem os Jazz conseguiram apertar mais o placar, mantendo em 41 a 35 na metade do período. Gordon Hayward voltou a liderar a equipe visitante e a vantagem caiu para sua menor marca desde o início da partida, 45 a 40, mas DeAndre Jordan e Jamal Crawford colocaram os Clippers com uma vantagem maior no intervalo, 51 a 42.

Los Angeles controla a vantagem e garante a primeira vitória no confronto

Na volta do intervalo, as duas equipes voltaram errando demais e nos primeiros três minutos, as duas equipes combinaram para cinco pontos, 53 a 45. Melhor no terceiro quarto, Utah descontou a vantagem para apenas três pontos, 55 a 52, mas os Clippers voltaram a dominar a partida e abriram dois dígitos de vantagem, 68 a 56, após um corrida de 13 a 4, na metade do quarto. Os Jazz chegaram a diminuir novamente a vantagem mas no fim do quarto, a vantagem dos donos da casa continuou alta, 79 a 70.

No último quarto, a partida seguiu bem administrada pelos Clippers, e na metade do período, a vantagem do Los Angeles era de 87 a 79. Acreditando na vitória, Utah esbarrou nos próprios erros e só chegou a diminuir a diferença para seis pontos, não sendo suficiente para impedir a vitória dos Clippers por 99 a 91.

Destaques da partida

- Los Angeles Clippers

Blake Griffin- 24 pontos, 2 assistências e 5 rebotes;

Chris Paul- 21 pontos, 10 assistências e 2 rebotes;

DeAndre Jordan- 10 pontos, 2 assistências e 2 rebotes;

- Utah Jazz

Gordon Hayward- 20 pontos, 2 assistências e 6 rebotes;

Derrick Favors- 13 pontos e 7 rebotes;

Joe Johnson- 13 pontos