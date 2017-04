Houston Rockets vence novamente em casa e abre 2 a 0 em duelo contra Thunder

Nesta noite de quarta-feira (19), às 21h, o Houston Rockets recebeu de novo o Oklahoma City Thunder na Arena Toyota Center, pela segunda partida do primeiro round dos playoffs. Vencedor do jogo um, o time de Houston voltou a vencer o Thunder, dessa vez com o placar mais apertado de 115 a 111, abrindo agora 2 a 0 sobre a equipe de Oklahoma. Destaques da partida para os dois principais candidatos a MVP da temporada: James Harden com 35 pontos, 8 assistências e 4 rebotes; Russell Westbrook com 51 pontos, 13 assistências, 10 rebotes e 4 roubos.

Vencendo suas duas partidas em casa, o Houston agora lidera a série contra o Thunder por 2 a 0, mas agora vai até Oklahoma jogar duas partidas fora de casa, aonde o OKC vai tentar a recuperação na série. A próxima partida das duas equipes será na sexta-feira (21), às 22h30, aonde o Thunder finalmente vai receber o Rockets em casa, no Chesapeake Energy Arena.

OKC faz grande primeiro período e leva vantagem para o intervalo

Com um ótimo primeiro período da equipe de Oklahoma, os visitantes saíram na frente do Houston e pouco a pouco foram dominando o início de partida. Na tentativa de empatar a série em 1 a 1, o Thunder teve um começo bastante agressivo e sendo sempre liderado por Westbrook. Chegando a abrir 15 pontos de vantagem, o Thunder terminou o primeiro quarto vencendo os Rockets pelo placar de 35 a 26. Westbrook foi o grande destaque dos primeiros 12min, anotando 12 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 2 roubos.

No segundo período de partida as duas equipes foram muito bem ofensivamente e fizeram um placar com uma pontuação bastante alta. Os Rockets melhoraram bastante e foram um pouco superiores ao Thunder, mas ainda atrás do placar. Diminuindo um pouco a vantagem criada pelo OKC no primeiro quarto, os Rockets foram para o intervalo perdendo pelo placar de 68 a 62, apenas seis pontos de diferença. Destaques do primeiro tempo para Westbrook com 22 pontos, 10 assistências e 8 rebotes no OKC e James Harden com 16 pontos e 6 assistências para o Rockets.

Rockets vira a partida e confirma a sua segunda vitória na série

Voltando do intervalo perdendo por apenas seis pontos, os Rockets mais uma vez foram superiores ao Thunder e de novo encurtaram a vantagem dos visitantes. Dessa vez tendo uma pontuação baixa no período, as duas equipes anotaram apenas 45 pontos no terceiro quarto, melhor para o Houston que venceu por 24 a 21. O penúltimo período de partida terminou com o placar total de 89 a 86 para o Thunder, com Westbrook anotando 36 pontos, 11 assistências e 9 rebotes e James Harden com 28 pontos e 7 assistências. Dois gigantes.

Entrando no último período com uma vantagem quase mínima, o OKC começou melhor nos primeiros minutos do quarto, mas não resistiu e cedeu o placar para os Rockets. Quase na metade do último período, o Rockets finalmente conseguiu a sua primeira liderança no placar e depois disso dominaram a partida, aonde conseguiram abrir até 10 pontos sobre o OKC. Com o jogo vivo ainda no final, o placar de partida terminou em 115 a 111 para os Rockets, a segunda vitória da equipe do Texas na série.

Westbrook chegou a mais um triple-double, anotando 51 pontos, 13 assistências, 10 rebotes e 4 roubos, enquanto Harden fez mais uma grande partida com 35 pontos e 8 assistências.

Destaques da partida:

Houston Rockets

James Harden: 35 pontos, 8 assistências e 4 rebotes

Eric Gordon: 22 pontos e 4 rebotes

Lou Williams: 21 pontos

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 51 pontos, 13 assistências, 10 rebotes e 4 roubos

Andre Roberson: 12 pontos e 8 rebotes

Victor Oladipo: 11 pontos e 9 rebotes