Com atuação dominante, Warriors vencem segundo jogo contra Trail Blazers

Pela segunda partida da série entre o Golden State Warriors e o Portland Trail Blazers, a equipe de Oakland recebeu nesta quarta-feira (19), às 23h30, a equipe de Portland, mais uma vez jogando na Oracle Arena. Desfalcados de Kevin Durant – fora da partida depois de sentir dores na coxa – os Warriors venceram os Blazers pelo largo placar de 110 a 81 e abriram vantagem de 2 a 0 na série. Com 19 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, Stephen Curry foi o principal jogador da partida, enquanto nos Blazers Maurice Harkless anotou 15 pontos e 8 rebotes.

Chegando a sua segunda vitória, os Warriors abrem 2 a 0 sobre os Blazers e agora vão até Portland para cumprir as duas partidas na casa dos rivais. As duas equipes voltam às quadras no sábado (22), às 23h30, aonde os Blazers receberão os Warriors na Arena Moda Center e precisam da vitória para se manterem vivos na série.

Warriors faz grande primeiro quarto e termina o primeiro tempo na frente

Com os Blazers começando melhor na partida e abrindo pontos de vantagem, os Warriors precisaram se encontrar no jogo e não demorou muito. Levaram alguns minutos para os Warriors tomarem a frente do placar, mas pouco a pouco foram construindo grande vantagem e abriram 16 pontos de frente sobre os Blazers. Terminando o primeiro período com o placar de 33 a 17, os Warriors foram liderados por Klay Thompson com 8 pontos, enquanto Damian Lillard anotava 10 pontos para o Portland.

No segundo período os Blazers começaram melhor e conseguiram diminuir a vantagem dos Warriors para encostar no placar. Porém mesmo com a ótima atuação dos Blazers, os principais jogadores dos Warriors voltaram para a quadra e os donos da casa conseguiram terminar o primeiro tempo com o placar de 55 a 46. Mesmo improváveis, os destaques do primeiro tempo foram JaVale McGee com 13 pontos para os Warriors e Maurice Harkless com 15 pontos para os Blazers.

Golden State arrasa no segundo tempo e confirma a segunda vitória na série

Voltando para o segundo tempo com nove pontos de frente, os Warriors cresceram na partida e tomaram conta do terceiro período. Dando grandes passos para a vitória, a equipe da casa trabalhou muito bem no ataque e na defesa e venceu o terceiro quarto pelo placar de 28 a 12, abrindo 25 pontos sobre os Blazers. Terminando o terceiro período em 83 a 58, o Golden State era liderado por Stephen Curry que anotava 19 pontos no jogo.

Entrando para o último período com 25 pontos de vantagem, a equipe da casa garantia sua segunda vitória contra o Blazers e já entrava relaxado no período. Stephen Curry com 19 pontos, 6 assistências e 6 rebotes, nem voltou para a quadra no último período para ser poupado. Tendo 34 pontos como maior vantagem na partida, os Warriors esmagaram os Blazers e venceram a partida por 110 a 81, confirmando a boa vantagem na série.

Stephen Curry mesmo sem jogar no período final, foi o principal jogador da partida, seguido de Draymond Green que quase anotou mais um triple-double.

Destaques da partida:

Golden State Warriors

Stephen Curry: 19 pontos, 6 assistências, 6 rebotes e 4 roubos

Draymond Green: 6 pontos, 12 rebotes, 10 assistências e 3 tocos

JaVale McGee: 15 pontos e 5 rebotes

Klay Thompson: 16 pontos

Portland Trail Blazers

Maurice Harkless: 15 pontos e 8 rebotes

Damian Lillard: 12 pontos e 4 rebotes

CJ McCollum: 11 pontos e 5 rebotes