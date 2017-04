Cavaliers conseguem grande virada, vencem Pacers fora de casa e fica uma vitória da próxima fase

Na noite dessa quinta-feira (20), o Cleveland Cavaliers visitou o Indiana Pacers pelo terceiro jogo da primeira fase dos playoffs da NBA e venceu por 119 a 114. Os visitantes conseguiram grande virada e, com atuação primordial de LeBron James que anotou um triplo-duplo na partida, encaminharam a classificação para a próxima fase dos playoffs.

O Cleveland, após duas vitórias na Quicken Loans Arena, foi para a terceira partida no Bankers Life Fieldhouse, em Indianápolis buscando a terceira vitória na série e a conseguiu com virada significativa. A próxima partida entre as equipes será no domingo (23), em Inidanápolis e, se os Cavs vencerem, já avançam nos playoffs.

Indiana começa bem e consegue boa vantagem sobre o Cleveland no primeiro tempo

Ao contrário das outras partidas da série, o Indiana Pacers começou a partida dominante com bela presença no garrafão de Thaddeus Young e Paul George sendo o grande pontuador do time. O Indiana venceu o primeiro período por 10 pontos e o segundo por 15 pontos, indo para o vestiário com 74 a 49 para os mandantes, que marcaram muito bem o time de Cleveland.

Cleveland volta outra equipe do intervalo, consegue grande virada e vence terceira partida da série

Os Cavaliers voltaram do vestiário praticamente como outra equipe. O time de Tyronn Lue voltou focado na virada e conseguiu diminuir a grande vantagem aos poucos. LeBron James foi o expoente da virada e foi o maior pontuador da equipe, ainda anotando um triplo-duplo na partida. No último período, o Cleveland concretizou sua absurda melhora e conseguiu a virada e, faltando 1 minuto e poucos segundos, Channing Frye conseguiu acertar um belo chute de três e abriu a vantagem decisiva no fim, sacramentando a virada dos visitantes. O Cleveland conseguiu vencer por 119 a 114 e agora está a uma vitória de avançar nos playoffs.

Destaques do jogo

Indiana Pacers

Paul George: 36 pontos, 15 rebotes e 9 assistências

Jeff Teague: 15 pontos, 3 rebotes e 7 assistências

Lance Stephenson: 13 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Cleveland Cavaliers

LeBron James: 41 pontos, 13 rebotes e 12 assistências

Kyrie Irving: 13 pontos, 2 rebotes e 4 assistências

Kevin Love: 13 pontos, 6 rebotes e uma assistência

Outros resultados da rodada

Milwaukee Bucks 104 x 77 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 105 x 94 San Antonio Spurs