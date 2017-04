Grizzlies vencem Spurs e seguem vivos na série

No terceiro jogo da primeira rodada dos playoffs da NBA entre Grizzlies e Spurs, a equipe de Memphis levou a melhor. Jogando em casa, na FedEXForum, em Tennessee, o time liderado por Marc Gasol, Mike Conley e Zach Randolph venceu por 105 a 95 e diminuiu a vantagem de San Antonio na série, agora 2 a 1.

O técnico dos Grizzlies, David Fizdale, surpreendeu ao escalar Randolph de titular - quinta vez na temporada inteira. E o ala-pivô não decepcionou, ele marcou 21 pontos e, juntamente com Conley (24) e Gasol (21), contribuíram para 66 pontos. Já os Spurs não obtiveram o mesmo bom desempenho das partidas anteriores e Kawhi Leonard foi o destaque com 18 pontos.

As equipes voltam a se enfrentar no sábado, dia 22, às 21h no horário de Brasília. O jogo será novamente em Memphis e caso a equipe da casa vença, a série ficará empatada.

Jogo equilibrado no primeiro tempo

A partida iniciou com San Antonio liderando o placar. No entanto, Memphis não deixou o adversário ficar com uma grande vantagem. No final do primeiro quarto, os Grizzlies conseguiram empatar o jogo. O segundo quarto teve mais volume de jogo de ambas as equipes e mais eficiência ofensiva. Memphis aproveitou melhor as chances que teve e conseguiu a liderança no placar. Final do primeiro tempo foi de 50 a 46 para os Grizzlies.

Grizzlies asseguram vantagem e conseguem primeira vitória

Na volta do segundo tempo os Grizzlies dominaram os Spurs e nao deram chances para uma reação. O terceiro quarto foi a melhor atuação da equipe de Memphis nos playoffs. Com uma vitória de 31 a 17 no quarto, o time pode relaxar mais no final da partida. O último período da partida teve uma tentativa de reação dos Spurs, porém sem muita eficácia. A vantagem já estava assegurada e os Grizzlies venceram por 105 a 95.

Destaques:

Mike Conley (MEM):

24 pontos, 1 rebote e 8 assistências

Zach Randaolph (MEM):

21 pontos e 8 rebotes

Marc Gasol (MEM):

21 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Kawhi Leonard (SAN):

18 pontos, 4 rebotes e 3 assistências