Após duas derrotas seguidas em casa, Celtics reagem e vencem Bulls

Chicago Bulls e Boston Celtics se enfrentaram na United Center, em Chicago, nesta noite de sexta-feira (21) pelo terceiro jogo da série de playoffs da NBA. Os Celtics dominaram do início ao fim e bateram os Bulls por 104 a 87, diminuindo assim a vantagem dos Bulls na série para 2 a 1. Avery Bradley foi o grande destaque da equipe vencedora. Wade foi o nome dos Bulls no jogo.

O quarto jogo da série acontece na United Center, domingo (23), às 19h30. Se vencer, os Bulls dá passo importantíssimo rumo às semifinais da conferência. Se os Celtics vencerem, empatam e abrem totalmente a série.

Celtics arrasam mas Bulls reagem no fim

O início na United Center foi equilibrado. Al Horford fez três para os Celtics ajudando na abertura de 8 a 4. Bradley matou duas bolas de três pondo a franquia de Boston com sete pontos na frente. Gerald Green abriu 10 com outra bola de três para o Boston Celtics. Os Bulls reagiram bem com Wade, que se infiltrava bem no garrafão adversário. O primeiro quarto foi marcado pelo alto número de bolas de fora do garrafão da equipe do Boston Celtics, foram sete de 11. O primeiro quarto acabou 33 a 15 para os visitantes.

No segundo período os Celtics começaram bem com Isaiah Thomas fazendo mágica e ajudando a franquia de Boston a abrir 20 pontos. A reação dos Bulls se inicou com Wade com belos pontos e assistências. Os Celtics se mantinha com vantagem graças a Avery Bradley que dominava as bolas de três pontos. Mirotic matou linda bola de três após bolão de Wade para diminuir para três pontos. Ao fim do quarto, o jogo estava 44 a 41 para o Boston Celtics.

Celtics retoma vantagem e bate Bulls

No início do terceiro quarto, Isaiah Thomas começou avassalador com bolas de três pontos. Os Bulls não reagiram e Thomas deitou e rolou. Horford cravou após bolão do baixinho. Rozier também acertou linda bola de três. Os Bulls foram massacrados no período e eram anulados. Butler salvava mas sem reverter a ótima vantagem dos visitantes. Os Celtics fechou em 76 a 63 o terceiro período.

O último período começou equilibrado. Olynyk fez três, Butler respondeu cravando. Em grande troca de passes, Jerebko fez excelente cesta. Avery Bradley sensacional fez para três pontos ajudando os Celtics abrirem 19 pontos. Rozier acertou a 16ª bola de três do Boston Celtics no jogo. Sem reação, os Bulls assistiam os visitantes jogarem e viram Crowder cravar e silenciar a United Center. Valetine tentou iniciar a reação dos Bulls com bola de três. Payne também fez de três. Apesar do esforço, os Celtics venceram por 104 a 87.

Números do jogo:

Avery Bradley (BOS): 15 pontos, 7 assistências e 7 rebotes

Al Horford (BOS): 18 pontos, 6 assistências e 8 rebotes

Dwyane Wade (CHI): 18 pontos, 3 assistências e 1 rebote

Nikola Mirotic (CHI): 11 pontos, 3 assistências e 6 rebotes