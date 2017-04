Westbrook faz triplo-duplo e Thunder vence Rockets no primeiro jogo em casa

No último jogo dos playoffs na noite desta sexta-feira (20), o Oklahoma City Thunder venceu o Houston Rockets por 115 a 113, pelo terceiro jogo da série. Russell Westbrook foi o destaque da noite com 32 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Do outro lado, James Harden se destacou com 44 pontos e foi o cestinha da partida.

Foi o primeiro duelo entre Thunder e Rockets em Oklahoma. Nos dois confrontos anteriores em Houston, a equipe de James Harden levou a melhor e abriu 2 a 0 de vantagem. Com o triunfo no terceiro jogo, o Thunder diminuiu o placar e continua com esperanças de classificação.

Oklahoma City Thunder e Houston Rockets voltam a se enfrentar pelo quarto jogo da série no domingo (23), de novo em Oklahoma. Com o triunfo do Thunder neste terceiro jogo, a série vai pelo menos até o jogo cinco. Os Rockets lideram por 2 a 1.

Thunder começa avassalador no primeiro período e vai para o intervalo na frente

O torcedor do Oklahoma City Thunder foi confiante para a Chesepeak Arena para apoiar o OKC rumo a primeira vitória nos playoffs. O ânimo das arquibancadas contagiou o time, que deu show no primeiro quarto e venceu os Rockets por 34 a 25, com destaque para Taj Gibson que fez 12 pontos.

O Thunder nem precisou muito do brilho de Russell Westbrook durante o primeiro quarto. O armador deu mais assistências e o trabalho coletivo funcionou, mérito do técnico Billy Donovan que colocou um esquema tático como o do Houston Rockets, o que equilibrou a partida.

No segundo quarto, o Houston Rockets conseguiu equilibrar a partida devido a atuação de Lou Williams, que mesmo vindo do banco fez 16 pontos, somente quatro atrás de James Harden, cestinha do primeiro tempo com 20 pontos. Porém, apesar de vencerem o período por 33 a 28, os Rockets foram para o intervalo perdendo por 65 a 58.

Westbrook consegue mais um triplo-duplo e Thunder vence a primeira nos playoffs

O jogo permaneceu equilibrado no terceiro quarto, mas o diferencial foi que os principais jogadores em quadra começaram a brilhar, tomando conta das ações de suas equipes. James Harden era o cestinha dos Rockets e da partida, enquanto Russell Westbrook atingia mais um triplo-duplo nos playoffs. O Thunder venceu o período por 28 a 25, abrindo dez pontos na ida para o último quarto.

No começo do último quarto, os reservas dos Rockets ameaçaram a vantagem do Thunder quando em três minutos caiu de dez para apenas três pontos, o que obrigou o técnico Billy Donovan voltar Russell Westbrook mais cedo para a quadra. O retorno do armador deu ânimo ao Thunder, que abriu dez novamente.

Precisando correr atrás, o técnico Mike D'Antoni colocou James Harden de volta no jogo e a partida ganhou em emoção. Os Rockets conseguiram encostar no placar outra vez, diminuindo para apenas três pontos a vantagem do Thunder, e a partida ganhou em emoção nos minutos finais.

Liderados por James Harden, o Houston Rockets chegou a empatar a partida após bola de três pontos do 'Barba'. O Thunder respondeu imediatamente desempatando a partida e abrindo dois pontos, vantagem essa que se manteve até o final da partida. No fim, Harden ainda teve a chance de tentar o arremesso que daria a vitória aos Rockets, mas errou e o OKC venceu a primeira.

Destaques do jogo

Oklahoma City Thunder

Russell Westbrook: 32 pontos, 13 rebotes e 11 assistências

Taj Gibson: 20 pontos

Victor Oladipo: 12 pontos e 6 rebotes

Houston Rockets

James Harden: 44 pontos, 6 rebotes e 6 assistências

Ryan Anderson: 18 pontos e 6 rebotes

Lou Williams: 22 pontos