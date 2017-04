Raptors vencem Bucks fora de casa e empatam série dos playoffs

Milwaukee Bucks e Toronto Raptors se enfrentaram nesta tarde de sábado (22) na Bradley Center, em Wisconsin, pelo quarto jogo da série dos playoffs da conferência leste. Demar DeRozan deciciu para os Raptors que saiu de quadra com a vitória por 87 a 76. Tony Snell foi o nome dos Bucks com cinco bolas de três.

Com a vitória, os Raptors empatou a série em 2 a 2, garantindo uma vitória dentro e uma fora de casa, assim como os Bucks.

O quinto jogo da série acontece na segunda, às 20h, em Toronto, na Air Canada Centre. Obrigatoriamente haverá o sexto jogo, em Wisconsin, na quinta-feira (27).

Com defesas bem postadas, Bucks e Raptors empatam

O início de jogo em Milwaukee foi de muita marcação. Ibaka deu toco em Giannis Antetokounmpo, mas Tony Snell acertou duas bolas de três. Norman Powell respondeu também com bola de três. Antetokounmpo pontuou pela primeira vez mas via os Raptors na frente. DeRozan, com seis pontos, era o nome mais eficaz da franquia do Canadá. No último lance do quarto, Middleton foi pra jogada individual e empatou o jogo em 19 a 19, dando números finais ao período e levantando a Bradley Center.

No segundo período, muita afobação de ambos os lados. Greg Monroe com dois lances livres conseguiu colocar os Bucks na frente. Os Raptors erraram e Giannis Antetokounmpo entrou no jogo com 6 pontos em sequência, sendo que o último foi uma cravada monumental para levantar e incendiar a Bradley Center. Os Raptors reagiram e tiraram a vantagem de sete pontos, empatando o jogo. Um grande jogo em Wisconsin marcado pelos absurdos 21 pontos de Demar DeRozan somente no primeiro tempo do jogo. O quarto acabou empatado em 41 a 41.

Raptors supera Bucks no segundo tempo e vence

No terceiro quarto, se manteve o problema do primeiro. Muita afobação na hora das conclusões e muitos arremessos de três pontos parando no aro. Tony Snell foi quem acabou com a seca de bolas de três e colocou os Bucks na frente. Snell era o dono do perímetro e matou a quarta bola de três em seis arremessos. Valenciunas respondeu igual e empatou o jogo de novo. O Toronto virou o jogo com cravada de DeRozan, infiltração de Lowry e bola de três de Powell, forçando Jason Kidd, treinador dos Bucks, a parar o jogo. Os Bucks não reagiram e os Raptors foram para o último quarto com o placar de 64 a 58 a seu favor.

No último período um péssimo aproveitamento de ambas as equipes. Os Bucks sofreram e após inúmeras tentativas conseguiu com Greg Monroe um tapa. Valenciunas respondeu com infiltração. O jogo era marcado por turnovers (erros das equipes), passando da casa dos 30 no jogo. Norman Powell matou bola de três e abriu 10 pontos para o Toronto Raptors. Tony Snell matou sua quinta bola de três no jogo, tentando conduzir uma reação dos Bucks, mas o Toronto abriu 11 pontos de frente.

Números do jogo:

Demar DeRozan (TOR): 33 pontos, 5 assistências e 9 rebotes

Kyle Lowry (TOR): 18 pontos, 4 assistências e 4 rebotes

Tony Snell (MIL): 19 pontos e 4 rebotes

Giannis Antetokounmpo (MIL): 14 pontos, 4 assistências e 9 rebotes